「吊帶裙老闆娘」不再性感了！拍片哭訴近況　受騷擾外更被人襲擊

中國浙江杭州市一名雜貨店老闆娘，因經常穿着性感細肩帶爆乳裝上班，被社區內其他居民報警檢舉，消息曝光後也在網絡上引發熱烈關注，甚至登上微博熱搜。然而，該名女員於8月16日出面控訴，事件過後開始不斷有人上門騷擾，甚至出手攻擊她，造成她很大的困擾。



杭州一間雜貨店的女員工，因為經常穿小背心上班，竟引起附近居民不滿，遭到報警檢舉。（微博影片截圖）

她及後換上保守的T恤拍片表示，隨着她的畫面在網絡瘋傳，許多人也來到店裏對她進行騷擾，甚至有一群人直接堵在店門口出手攻擊她，對她的生活已經造成極大困擾。（微博截圖）

回顧事件，這名老闆娘上班時總是穿着露出乳溝的細肩帶上衣，和顧客說話的語氣也相當輕柔，因此店內經常擠滿男性顧客光顧，就為了一睹女店員風采。然而，有部分居民認為女店員穿着太暴露，於是報警，導致該雜貨店也遭警方上門調查。

對此，轄區派出所事後回應，老闆娘並無違法行為，警員沒有權限管理。然而事件並未因此落幕，老闆娘於8月16日再上載出影片，只見她已換上保守的T恤，並哽咽表示，隨着她的畫面在網絡瘋傳，許多人也來到店裏對她進行騷擾，甚至有一群人直接堵在店門口出手攻擊她，對她的生活已經造成極大困擾。

老闆娘指甚至有一群人直接堵在店門口出手攻擊她，對她的生活已經造成極大困擾。（微博截圖）

老闆娘指甚至有一群人直接堵在店門口出手攻擊她，對她的生活已經造成極大困擾。（微博截圖）

畫面曝光後，不少網民紛紛心疼表示：

．「這不是一件很普通的吊帶裙？現在吊帶裙也不能穿了？」

．「有必要打這麼重嗎？姑娘穿的就是正常且普通的吊帶」

．「走紅毯的女明星穿得比這個還暴露」

．「穿衣自由呢」

．「管閒事的人太多了」

．「旁邊那個大哥露那個大肚子算不算穿着暴露」



重溫這位老闆娘以往的造型打扮：（按圖了解）

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