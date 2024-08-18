狠父罰3幼童跪馬路中央原因惹眾怒　網民斥枉為人父：是蓄意謀殺

網傳廣東佛山有3名孩童被親生父親罰跪馬路中間，身旁不時有車輛駛過，險象橫生。直至警員到場勸導，3名孩童才得以離開。該名父親事後交代，此舉是為了逼妻子現身，隨即被大批網民怒罵他是枉為人父，「這不是蓄意謀殺嗎」、「自己怎麽不跪」、「這個垃圾居然不受懲罰嗎」。



事發於佛山市南海區里水鎮。影片顯示，3名孩童並排跪在馬路中間，路上不時有車輛駛過，他們的父親則坐在路邊的花壇上觀望。網傳消息稱，3名孩童最大不超過7歲，最小只有2歲左右。

目擊者稱，現場有民眾報警求助，該名男子一直在路邊坐視3名孩童跪在馬路中央。直到警員趕到現場勸說，怒斥「趕緊叫回來」，他才讓跪在馬路中間的3名孩童離開。

廣東佛山有3名孩童被親生父親罰跪馬路中間，身旁不時有車輛駛過，險象橫生。（影片截圖）

警員趕到現場勸說，怒斥「趕緊叫回來」，該名男子才讓跪在馬路中間的3名孩童離開。（影片截圖）

警員趕到現場勸說，怒斥「趕緊叫回來」，該名男子才讓跪在馬路中間的3名孩童離開。（影片截圖）

《南方都市報》報道，里水鎮工作人員表示，鎮相關職能部門已跟進處理此事，主動與該男子凌某戶籍地政府部門和所屬社區取得聯繫，凌某及其3名小孩已返程戶籍地。

工作人員介紹，8月15日凌晨1時許，民警在巡邏中發現30歲的凌某讓其3名兒女跪在里水鎮某廣場對出馬路中間，現場民警隨即上前教育訓誡，並將3名小孩引導至安全區域。經檢查，小孩無受傷。

經調查，凌某自稱因聯繫不上妻子，遂讓小孩跪在馬路中間，企圖以此要挾妻子現身。凌某妻子自稱雙方存在感情糾紛，已自行返回老家，拒絕與凌某接觸。

網民睇法：

有這樣的家長，孩子也是可憐

這男的什麼玩意兒，你自己咋不跪！連親生的這麼狠的心，真是枉為人父！ ​

夫妻雙方存在感情糾紛，關3個小孩什麼事？？讓3個小孩出來禍害司機？？

這不是蓄意謀殺嗎？因為是父親就免罪了？

為什麼不刑拘啊？這明明是敲詐勒索。拿孩子命敲詐勒索。還有危害公共安全。

孩子是媽媽的把柄啊？這就是殺3個孩子的人，殺人未遂不逮捕啊？

這不是故意殺人未遂？訓誡就算了？

希望妻子可別被爛男人脅迫成功了

這麼極端，難怪老婆要跑，可憐了三個孩子攤上這麼個缺德爹

