與家人走失點算好？　浙江8歲女童街邊ATM機旁撳掣機智自救

浙江衢州一名8歲女童，近日在街上與家人走失，但她未有驚慌，反而走到附近銀行ATM機旁按下紅色按鈕，通過對講機向銀行工作人員求助，後者隨即報警並安撫女童，民警到場後將女童安全送回家。



事發於7月30日晚上9時許，浙江衢州農商銀行的監控中心收到網點自助銀行對講請求，工作人員接通對講機後，獲悉對方是一名8歲女童，上完舞蹈課後在回家途中與爺爺走失，因身上沒有手機，於是走到路邊的銀行自助網點，伸手按下ATM機旁的紅色按鈕求助。

浙江衢州一名8歲女童因與家人走失，於是到附近銀行ATM機旁按下紅色按鈕，通過對講機向銀行工作人員求助。（影片截圖）

浙江衢州一名8歲女童因與家人走失，於是到附近銀行ATM機旁按下紅色按鈕，通過對講機向銀行工作人員求助。（影片截圖）

警員將女童安全送回家中。（影片截圖）

女童表示，家人曾告知按下ATM機旁的紅色按鈕就會有人與她對話，若遇到困難，可通過此方式求助他人。由於女童不知家人的手機號，銀行工作人員報警並一直陪她聊天，民警到場後，根據女童說的地址將她送回家。

衢州農商行工作人員介紹，該行自助網點一般有兩個按鈕，紅色為緊急求助按鈕，連接到24小時值班的監控中心，若有客戶在辦理業務時遇到問題，可以按鈕求助。另一個按鈕是緊急報警按鈕，連接到報警平台，若客戶遇上緊急情況，可以一鍵報警。

衢州農商行工作人員介紹，緊急求助按鈕連接到24小時值班的監控中心。（影片截圖）

衢州農商行工作人員介紹，緊急求助按鈕連接到24小時值班的監控中心。（影片截圖）

網民睇法：

聰明的小女孩，我都不知道可以這麽報警

從小教育的好

小女孩機智自救

她好聰明冷靜

我丟了都不會這招

好棒耶！擴散周知！

這個辦法家長都應該掌握

這不僅展現了小女孩的智慧和勇氣，也突顯了現代社會中緊急求助系統的重要性。小女孩的機智行為為她自己贏得了安全，同時也為社會大眾上了一堂生動的安全教育課。

