與家人走失點算好？ 浙江8歲女童街邊ATM機旁撳掣機智自救
撰文：林芷瑩
出版：更新：
浙江衢州一名8歲女童，近日在街上與家人走失，但她未有驚慌，反而走到附近銀行ATM機旁按下紅色按鈕，通過對講機向銀行工作人員求助，後者隨即報警並安撫女童，民警到場後將女童安全送回家。
事發於7月30日晚上9時許，浙江衢州農商銀行的監控中心收到網點自助銀行對講請求，工作人員接通對講機後，獲悉對方是一名8歲女童，上完舞蹈課後在回家途中與爺爺走失，因身上沒有手機，於是走到路邊的銀行自助網點，伸手按下ATM機旁的紅色按鈕求助。
女童表示，家人曾告知按下ATM機旁的紅色按鈕就會有人與她對話，若遇到困難，可通過此方式求助他人。由於女童不知家人的手機號，銀行工作人員報警並一直陪她聊天，民警到場後，根據女童說的地址將她送回家。
衢州農商行工作人員介紹，該行自助網點一般有兩個按鈕，紅色為緊急求助按鈕，連接到24小時值班的監控中心，若有客戶在辦理業務時遇到問題，可以按鈕求助。另一個按鈕是緊急報警按鈕，連接到報警平台，若客戶遇上緊急情況，可以一鍵報警。
網民睇法：
聰明的小女孩，我都不知道可以這麽報警
從小教育的好
小女孩機智自救
她好聰明冷靜
我丟了都不會這招
好棒耶！擴散周知！
這個辦法家長都應該掌握
這不僅展現了小女孩的智慧和勇氣，也突顯了現代社會中緊急求助系統的重要性。小女孩的機智行為為她自己贏得了安全，同時也為社會大眾上了一堂生動的安全教育課。
內地「捏捏」減壓玩具驗出甲醛嚴重超標 有玩家咳出血頭痛皮膚癢隱世高手｜男童五一假期去武當山看表演 下秒突展「深厚內功」學童炒菜養雞爆紅家長千里慕名求學 網民戲稱辛者庫幼兒園惹議內地學童流行「養臭水」！加牛奶、曱甴由它「發酵自爆」臭到嘔廣西「魔訓營」反覆按孩童頭部落池練水 負責人：助克服心理障礙