傳33歲北京名校女畢業生「極度孤獨中」餓死出租屋　陝西警方回應

內媒《頂端新聞》報道，8月16日，名為「貞觀」的微信公眾號發布《一個外地女孩死在了我出租的公寓》一文，稱一名寧夏女子疑似餓死在自己西安的30樓出租公寓，「她幾乎是在極度的孤獨中死去的」。文章引發熱議，有人質疑事件的真實性。



8月19日上午，西安市公安局及西安市刑偵局工作人員回應稱相關細節無法透露。



網傳陝西33歲女子餓死在出租屋。（示意圖，視覺中國）

「女孩餓死在公寓」一文爆紅惹網友質疑

作者在《一個外地女孩死在了我出租的公寓》一文中寫道：死者1991年生，來自寧夏西海固一山區，畢業於北京著名高校，職業為會計，當時正在西安找工作。作者稱女子疑似餓死。文中描述該事件發生於今年6月，房子為女子4月租住，是一個50平方米的單身公寓，租金為半年一萬多元（人民幣，下同）。

作者寫道，「一個西部貧困山村女孩，經過怎樣的努力，考入北京某211名校，畢業後的幾年，一心考公，多次取得家鄉省份事業單位筆試第一的成績，卻連連因面試環節落榜，最終又懷著怎樣的失望遠走他鄉，依然沒有找到與內心孤傲、與名校出身、與家人期望相匹配的工作，最後又是在怎樣的絕望中結束了自己短暫的33歲的生命？」

文章截圖。（網絡圖片）

文章稱，「4月20日，女兒微信問母親要生活費，母親表示家裏確實沒有錢了，要等她去借。此前的4月9日，母親才問親人借款1萬多元轉給女兒支付房租，4月21日，母親再次找人借到1000元，轉給女兒，從後續警方調查來看，這1000元還是死者母親分兩次各借500元湊的，女兒沒有收，隨即拉黑了所有親人。」

文章又稱，「但民警也多次告訴我，對方家裏確確實實很貧困，從死者的生前的消費記錄來看，她無論吃飯還是買任何東西，都幾乎沒有超過五塊錢，都是買很差很差的東西湊合吃湊合用，最後一次樓宇門禁識別人臉進入是5月20幾號，此後無論是監控視頻還是單元門禁都沒有顯示她有過外出，這期間也沒有點過外賣，家裏也沒有做飯的痕跡，電話記錄也顯示她沒有與任何人通過話，她幾乎是在極度的孤獨中死去的……」

網傳陝西33歲女子餓死在出租屋。（示意圖，視覺中國）

「聯想到法醫推測她的死亡時間是6月15號左右，我震驚了，民警是沒有把話說透，20多天時間，獨自在房間裏，沒有外賣沒有做飯，她極大可能是把自己餓死在房間內的……」

事發後警方已介入，作者表示女子骨灰被家屬扔掉，已給予死者家人撫恤金，同時自稱自己和愛人都是公安。

該文章發出後引發關注，作者一欄顯示為「十二橡樹」「陝西人」，文章IP顯示也在陝西。不少網友及媒體人質疑文中相關描述的真實性，比如：家境貧困女子為何在西安租房？職業為會計，為何房租要父母籌借？作者為公安，但在該案件中相關做法並不專業？並呼籲西安警方介入調查。

西安城市夜景。（視覺中國）

西安城市夜景。（視覺中國）

警方及公眾號回應

據《頂端新聞》報道，西安市公安局工作人員稱，由於沒有事發小區及當事人詳細資料，無法提供案件的相關信息。

後續該公眾號發布説明稱，文章所述為真實事件，為保護當事人，避免事件引起歪曲解讀和過度猜測，對文章進行刪除處理。且在説明中指出：「文章為作者作為房東這一普通人身份和視角的經歷敘述，通過相關租戶資料、微信聊天記錄、轉賬記錄、物業開鎖視頻、報案視頻等證據，我們確認了文章的經歷真實性和細節真實性。」