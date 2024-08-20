農村出身考入北京名校曾是全家希望　33歲女活活餓死出租屋引熱議

內媒《頂端新聞》報道，8月16日，名為「貞觀」的微信公眾號發布《一個外地女孩死在了我出租的公寓》一文，稱一名寧夏女子疑似餓死在自己西安的30樓出租公寓，據作者所述，該女子是名校畢業生但考公務員年年失利，「筆試都是第一，但在面試就被刷下去」。



作者寫道，5月20幾日後，這名女子就沒有外出過，家裡也沒有做飯的痕迹……到6月下旬，她租住的公寓傳出臭味。物業破門而入后發現女租客的屍體。而根據她生前的消費記錄，她無論吃飯還是買任何東西，都幾乎沒有超過五塊錢，「都是買很差很差的東西湊合吃湊合用.......她幾乎是在極度的孤獨中死去的。」



文章引發熱議，8月19日上午，內媒「極目新聞」從多方核實獲悉，事件並非發生在西安，而是發生在咸陽市秦都區。秦都區主要負責人表示，確有此事，已排除他殺，家屬不讓屍檢，所以確實死因無法核實。另外有內媒採訪事主的村民，有村民透露死者的家中貧困，「是低保戶」，平常也少與鄉民往來，「比較孤僻」。



網傳陝西33歲女子餓死在出租屋。（示意圖，視覺中國）

「33歲女子餓死在公寓」一文爆紅

作者在《一個外地女孩死在了我出租的公寓》一文中寫道，死者1991年生，來自寧夏西海固一山區，畢業於北京著名高校，職業為會計，當時正在西安找工作。作者稱女子疑似餓死。文中描述該事件發生於今年6月，房子為女子4月租住，是一個50平方米的單身公寓，租金為半年一萬多元（人民幣，下同）。

作者寫道，「一個西部貧困山村女孩，經過怎樣的努力，考入北京某211名校，畢業後的幾年，一心考公，多次取得家鄉省份事業單位筆試第一的成績，卻連連因面試環節落榜，最終又懷著怎樣的失望遠走他鄉，依然沒有找到與內心孤傲、與名校出身、與家人期望相匹配的工作，最後又是在怎樣的絕望中結束了自己短暫的33歲的生命？」

文章截圖。（網絡圖片）

文章稱，「4月20日，女兒微信問母親要生活費，母親表示家裏確實沒有錢了，要等她去借。此前的4月9日，母親才問親人借款1萬多元轉給女兒支付房租，4月21日，母親再次找人借到1000元，轉給女兒，從後續警方調查來看，這1000元還是死者母親分兩次各借500元湊的，女兒沒有收，隨即拉黑了所有親人。」

作者寫道稱，女子家裏確確實實很貧困，死前的狀態很孤獨，「從死者的生前的消費記錄來看，她無論吃飯還是買任何東西，都幾乎沒有超過五塊錢，都是買很差很差的東西湊合吃湊合用，最後一次樓宇門禁識別人臉進入是5月20幾號，此後無論是監控視頻還是單元門禁都沒有顯示她有過外出，這期間也沒有點過外賣，家裏也沒有做飯的痕跡，電話記錄也顯示她沒有與任何人通過話，她幾乎是在極度的孤獨中死去的……」

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作者寫道，他和女子的家屬聯繫，女子的父親稱，死者心氣高，主意正，總想著要爭口氣，做事情決心大，「就如她高考取得優異成績也如她考公多次筆試第一，他的家人至今仍舊認為是考試不公，第一名都不被錄取，一定是因為他們農村家庭沒有背景，名額被有背景的人頂了去」，作者認為女子家屬字裡行間對當今社會有很大怨氣。

作者也質疑，在她沒有工作，沒有收入來源的情況下，去送快遞送外賣，也是能養活自己的營生，「但為什麼沒有去做，反而是抱著不成功便成仁的心態，並且離開的如此決絕，連封遺書都沒有留下」。

作者又聯想到法醫推測她的死亡時間是6月15號左右，「我震驚了，民警是沒有把話說透，20多天時間，獨自在房間裏，沒有外賣沒有做飯，她極大可能是把自己餓死在房間內的……」

囿於當地風俗 女子骨灰無法回家安葬

網傳陝西33歲女子餓死在出租屋。（示意圖，視覺中國）

女子的父親稱，自己會盡快將女兒屍體火化，「然後找個地方把骨灰扔了，就當她沒來過吧。」

作者稱，自己質疑女子父親稱，「為什麼扔掉骨灰？怎麼捨得？以後不祭奠了嗎？」，女子父親回應稱，「老家的風俗，女孩沒嫁人就死了的，不允許進自家祖墳，即使嫁人了，沒生娃就死了的，也入不了夫家祖墳，最後都是屍骨難尋。」女孩的表哥則稱，「人這樣死了，村裡人也不允許帶回去的……」

西安城市夜景。（視覺中國）

作者最後，去附近的便利店去買了一些水和麵包，想讓他們帶在路上，剛出便利店就遠遠看到他們已經拖著一個並不大的行李箱下了樓，「女孩的遺物真的少得可憐」。

作者難過地寫道，「可下一刻，我就目睹了女孩的父親，將那個行李箱毫不猶豫的扔進了路旁的垃圾桶，沒有絲毫不捨，沒有絲毫留戀，頭也不回的走了。她就這樣消失了，沒有留下一點痕跡，是父母消失的女兒，是村裡消失的驕傲，是我素未謀面的消失的房客……」，作者文末寫道，自己會永遠記得這個女子，一想到自己曾經是她唯一的聯繫人，他沒有刪掉死去女子的微信。

據了解，作者後來有給予死者家人撫恤金，同時自稱自己和愛人都是公安。

西安城市夜景。（視覺中國）

文章引發網絡熱議 內地青年執著於考公務員？

文章一出引發內地網絡熱議，後續該公眾號發布説明稱，文章所述為真實事件，為保護當事人，避免事件引起歪曲解讀和過度猜測，對文章進行刪除處理。且在説明中指出：「文章為作者作為房東這一普通人身份和視角的經歷敘述，通過相關租戶資料、微信聊天記錄、轉賬記錄、物業開鎖視頻、報案視頻等證據，我們確認了文章的經歷真實性和細節真實性。」

8月19日下午，「極目新聞」聯絡「貞觀」運營方相關人員求證，對方稱：「不便接受採訪，請理解。」19日下午，陝西省、西安市相關部門官方人士表示，案件非於西安發生。另有官方知情人士稱，案件發生地指向咸陽市，就文章相關描述的真實性，警方已介入核查。

8月19日晚，咸陽市秦都區主要負責人表示，經向當區公安了解，證實事件發生，初步排除他殺，「（這名女孩）到底是病死的，還是怎麼死的，家屬不讓屍檢。」目前，案件已由警方進行進一步處理。

該公眾號發布《文章處理說明》。（頂端新聞）

有網民分享自身經驗稱不少人執著於考公務員，「自己身邊就有這樣的人，考公考不上，不願意去外地找工作，也有考公考不上最後有點魔怔的……其實只要換個地方，找個工作完全也會過的很好，不至於被困死在哪個角落裡，包括我弟弟，考了幾年沒考上，我就鼓勵他去外面工作」，亦有網民認為，「社會階層固化日趨嚴重，底層靠學識考編逆襲的希望越來越渺茫。」

也有不少網民質疑為何女孩考公務員「筆試成績第一，面試都被刷掉」，質疑關係社會下平民考公務員機會渺茫，但也有不少網民認為，「面試是看處理問題的能力和與人交流的能力，有專門的培訓班但費用也不便宜」，也有網民批評女子不願放下身段找別的工作糊口，「太心高氣傲了，太鑽牛角尖。」

網民點睇：

社會階層固化日趨嚴重，底層靠學識考編逆襲的希望越來越渺茫。

女孩的悲劇的根源是背負的太多太多，以至於被徹底壓垮，以逃避來解脫自己的生命。

困死在考編人生裏的真實故事。

我倒真希望這是個小說，這個社會有太多的不容易，而這正是一個縮影，折射社會凸顯科技，經濟，文化進步的幕後，有多少這樣微不足道的人在為了生存舉步維艱，寸步難行，甚至放棄生命。這是社會的進步，還是人性的退化？

階級固化，沒錢，沒關係，沒家庭人脈，三無的人，努力必然無用。這就是教員想要完全消滅的世界。

青年失業問題、社會階層固化問題應該受到重視。

