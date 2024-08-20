成都天空驚現7個太陽影片瘋傳！網民緊急召喚后羿　專家咁解釋

成都近期日日高溫。在8月18日，成都市民拍下7個太陽同框的影片，引發熱議。看到影片後，網友們「緊急召喚」后羿。



成都市民拍下7個太陽同框的影片，引發熱議。（影片截圖）

據拍攝影片的網友描述，影片是隔著玻璃拍的，但多個角度都能看到。網友又稱，「異象」大概1分鐘後就消失了，很多人在不同角度都能看到，紛紛觀看拍攝，感覺很幸運。

專家：正常光學現象

內媒《封面新聞》引述四川省天文科普協會副會長曾陽稱，這其實是正常的光學現象。這種現象是由於觀測者隔著夾層玻璃，經過多次折射和反射後看見的虛像。

曾陽稱，「每多一層玻璃，就多一個虛像，有時同一塊玻璃，不同角度去觀察，看到虛像的數量也會不一樣」。

報道指，從影片裡看，多個太陽的成像都是正立的，且有明顯的減光，符合折反射成虛像的特徵。

網民熱議：

「后羿，來幹活了。」

「全球氣候變暖的真相終於找到了。」

「以前有九個。」

「看到這一幕應該挺幸運的。」

