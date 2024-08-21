海南漢坐發泡膠板釣魚墮海漂流10小時　渡輪船長眼利掉頭營救

近日，海南一名男子出海釣魚時不慎墮海，依靠發泡膠板在海上漂流10小時，幸在體力不支前被「銀紫荊」輪船長黃萬里發現才得以獲救。



8月15日，「銀紫荊」輪從位於海南海口的新海港開往廣東湛江的徐聞港。在航行途中，船長黃萬里突然注意到有大型發泡膠板在海面漂浮，旁邊隱約可見一個黑色物體，周圍不斷有波紋擴散，「我感覺那很可能是一個人」。

當時，「銀紫荊」輪已從泡沫板旁駛離，黃萬里緊急向交管反饋，申請掉頭回去查驗。不過，船上承載著約500名乘客，貿然返航勢必會影響行程，但在得到乘客的理解和返航許可後，「銀紫荊」輪立即掉頭。

「銀紫荊」輪船長黃萬里。（央視新聞）

黃萬里發現有人用雙手緊抓發泡膠板。（央視新聞）

當船舶逐漸靠近時，黃萬里發現有人用雙手緊抓發泡膠板，情況十分危急，他立即廣播所有船員按應急預案流程採取救援行動，穿好救生衣、準備救生設備和保障物資待命。當「銀紫荊」輪接近落水男子時，船員們合力將他從水中拉起。

落水男子被救起時已經極度疲憊，嘴唇發紫，不斷顫抖。隨後，海事部門派出救助船將他接走，「銀紫荊」輪則按照既定行程將乘客送往目的地。

墮海男子在海上漂流約10小時後獲救。（央視新聞）

海事部門派出救助船接走墮海男子。（央視新聞）

據了解，落水男子是海南臨高縣人。8月14日晚，他獨自乘坐自製的發泡膠板出海釣魚，15日凌晨2時許不慎落水，直到中午12時許被「銀紫荊」輪發現時，已在海上度過約10小時，漂流了5、6海里。

提到當日情形，黃萬里仍覺忐忑不安，「當時看到他只扒著泡沫板漂在海上，我聲音都在抖，那可是一條人命啊！」。經檢查，落水男子生命體征正常，他事後向黃萬里和船員致謝，「多虧了黃船長發現了我漂在海上，否則我可能就沒命了」。