遲來大媽「核突賤招」成功打尖買到最後一件蛋糕　老闆娘睇到眼凸

店裡只剩最後一件自己喜愛的蛋糕，卻被遲來的大媽用陰招搶奪，如果是你會怎做？



一名女網友「Shao Jun」便在討論區分享在蛋糕店遇到的不平事，最後她選擇了把蛋糕讓給那大媽，卻還被對方出言嘲諷，忍不住慨嘆：「我到底都遇到什麼了？」

大部分網民卻認為她不應讓那大媽得逞，還建議下次遇到可以這樣做，以牙還牙！

創意賤招搶奪蛋糕 連老闆娘也看呆（點圖放大看原文全文及網民意見）：

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「忍不住上來講一下！因為今天生日，所以接了孩子下課之後就要去買蛋糕，到了蛋糕店之後我跟老闆娘說，我要芋頭布丁蛋糕！」

「然後老闆娘在找的時候，一個大媽走進店裡，老闆娘剛好從蛋糕櫃拿出來，說這是今天最後一顆芋頭布丁了！那個大媽就飛快走過來，然後伸手用手指頭插了那顆蛋糕，說：『最後一顆嗎？我要！』對！她的手指就這樣插進蛋糕裡！」

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「然後我傻眼，老闆娘傻眼！愣了兩秒之後，大媽說：『快點快點我趕時間。』然後老闆娘問我說，要讓給她嗎？我超傻眼！然後一時不知道要說什麼？我就說，就讓沒品的人買吧！當下超生氣，正要走出店裡，大媽就回頭挑釁：『吵什麼吵啊！』我到底都遇到什麼了？沒想過人生會遇到這麼荒謬的事情！回家後沒生氣了，跟家人分享大家都覺得很好笑！」

網民怎麼看？「伸出手指一直向蛋糕逼近一邊大叫：啊啊啊啊啊啊等一下那是我先要的啊！啊不小心戳到啊，真是不好意思，好吧你要就給你好了（以上幻想文）。」「她怕買不到，趕快戳一下。」「再補插一根手指頭，說：讓她。」「你脾氣太好了吧，她趕時間的話，就讓她趕不上啊。」

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「買啊為什麼不買，買下來之後叫她賠償弄壞我蛋糕的錢，我得不到蛋糕你也休想。」「你也插進去說『真的是芋頭啊』。」

也有人逗趣表示：「好方法！學起來。」「大媽無極限。」「要是我要插就來插，還插兩隻，我甘願花錢毀掉也不肯讓她這麼好過。」「我是不會要，你想要拿去，雖然讓她得到蛋糕，但這種投機不可取的行為，遲早踢到鐵板。」「超強的一招啊。」「先下手為強的概念。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】