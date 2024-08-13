男童穿裙頂替女孩做親子鑑定　官方：兩家庭送養行為不構成拐賣

今年3月，河南駐馬店市黃淮司法鑑定中心被揭發在未能正確甄別被鑑定孩子性別的情況下，仍為客戶做親子鑑定並出具報告。知名打拐志願者上官正義透過微博披露此事，並向河南省駐馬店市司法局舉報。

經過5個月的漫長等待和不斷追問，8月11日，上官正義收到相關調查情況。他表示，事件中相關機構及涉案人員已受到懲戒，但仍有諸多問題沒有明確。駐馬店市司法局將對兩份不一致的報告及其反映的關於處罰過輕、送養問題等作進一步調查。



據此前報道，2023年9月，河南駐馬店市汝南縣一對王姓夫妻，在駐馬店市黃淮司法鑑定中心與名為「王某珂」的女童做親子關係鑑定，鑑定結果顯示王姓夫妻為王某珂的生物學父母親。

上官正義指出，實際參與鑑定的女童並非「王某珂」，而是王某夫婦的親生兒子王某程，其家庭戶口上並無名為王某珂的女兒，懷疑有人涉嫌通過內部人員將抱養甚至非法拐賣的兒童身份洗白，從而實現落戶。

王某夫婦承認鑑定親子關係時，兒子王某程穿裙代替「王某珂」抽血化驗，但否認王某珂是抱養或拐賣得來，而是多年前送養出去的親生女兒，但之後對方不要又退回來，由親戚先照養王某珂。

被鑑定人的相關電子照片。（海報新聞）

官方：送養行為不構成拐賣

《海報新聞》報道，上官正義介紹，今年3月將上述情況反映至駐馬店市司法局後，一直有追問事件進展。直到8月11日，駐馬店司法局工作人員向其通報事件的調查結果。

駐馬店司法局工作人員介紹，女童「王某珂」真實姓名為何某珂，2020年1月2日在廣東省潮州市某婦幼保健院出生，其生父母何某夫婦的戶籍地都在湖南省郴州市。

何某夫婦已育有兩名女兒，欲將何某珂送養，其友人楊某得知後，便聯繫現居河南省新密市的金某。金某夫婦因無法生育，一直想領養孩子。2020年1月3日，金某夫婦將何某珂帶走撫養，何某夫婦向金某夫婦出具送養證明。

駐馬店市司法局工作人員稱，何某夫婦與金某夫婦之間送養何某珂的行為，不構成拐賣。

河南黃淮司法鑒定中心出具的報告。（紅星新聞）

涉事鑑定機構處罰過輕

駐馬店司法局工作人員表示，2023年，何某珂需登記入學，金某夫婦便想為她上戶口。隨後，金某聯繫其親戚王某夫婦，由對方出面謊稱何某珂是自己的女兒，並做親子鑒定。王某夫婦則以兒子王某程代替何某珂，並以「王某珂」的身份做鑑定。

在鑑定過程中，黃淮司法鑑定中心發現「王某珂」的染色體為男性，與填報信息時的性別不一致。王某夫婦辯稱「王某珂」是兩性人，並提供證明材料。不過，親子鑑定意見書顯示，被鑑定人情況一欄未標注「王某珂」的性別，同時在Amel基因信息欄中標注為X,Y（Amel基因信息顯示為X,Y為男性，女性為X）。

王某程。（紅星新聞）

由於鑑定過程中的真實檢材來自王某程，黃淮司法鑑定中心出具支持王某夫婦是「王某珂」生物學父母的鑑定意見。

駐馬店市司法局認為，黃淮司法鑑定中心的風險防範意識不強，對鑑定申請人的身份信息審核把關不嚴，沒有深入細致核實，在對被鑑定人的性別存疑時，沒有及時停止鑑定工作，當局已對其作出行業懲戒，通報批評並責令改正。

對於偽造文件、印章等其他涉案人員，駐馬店司法局表示，公安機關根據違法情節不同，已作出相應的行政處罰或刑事拘留，但未有披露受罰人數及身份。

河南黃淮檢測科技有限公司。（紅星新聞）

或涉偽造鑑定報告

上官正義認為，駐馬店市司法局對黃淮司法鑑定中心的處罰是避重就輕，男童冒充女童做鑑定遠不是失察這麽簡單，僅以疏忽等原因對黃淮司法鑒定中心作出批評，要求整改，過於草率。

同時，上官正義認為，何某夫婦將孩子交給金某夫婦撫養，僅被定義為送養，也不符合相關法律，「我們國家哪有什麽民間送養，領養兒童都是需要通過民政部門的」。

上官正義還提到，駐馬店司法局掌握的和自己掌握的《河南黃淮司法鑑定中心鑑定意見書》存在不一致的情況。在被鑑定人概括一欄，駐馬店司法局掌握的鑑定意見書沒有標明「王某珂」的性別，性別一欄用「/」符號代替，而他掌握的鑑定意見書中，「王某珂」的性別被標注為女。此外，兩份鑑定意見書的蓋章處、水印也不同。

兩份鑑定意見書在印章位置、水印樣式、性別記載等方面存在不一致。（海報新聞）

駐馬店市司法局工作人員稱，該報告來自黃淮司法鑑定中心在司法機關備案的報告，而上官正義手中的報告可能涉嫌被篡改。

上官正義表示，駐馬店司法局將對兩份不一致的報告及自己反映的關於處罰過輕、送養問題作進一步調查。