17歲少年第一日做主播猝死直播間　生前曾稱工作麻煩很累很心慌

內地17歲少年小羽（化名）早前在江蘇南京一家傳媒公司找到主播的工作，對方明知其未成年且沒工作經驗下仍錄取。結果，就在第一天做主播時，小羽就倒在了直播間，送醫後搶救無效死亡。據家屬指，小羽曾在電話中表示「工作可麻煩了」、「很累」等。目前，事件正在走法律程序，即將迎來一審。



今年3月2日，小羽應聘該傳媒公司的助播崗位。線上溝通期間，小羽表明自己沒有任何工作經驗且只有17歲，但對方仍表示可以。

次日，他前往該公司面試，雙方達成一致，約定合作期限自2024年3月3日至2029年3月3日，共計5年。

線上溝通期間，小羽表明自己沒有任何工作經驗且只有17歲，但HR仍表示可以。（現代快報）

據小羽的姐姐小新（化名）透露，弟弟本來想應聘做助播，結果簽了主播的《合作協議》。

根據合約，協議生效後，乙方即為甲方的簽約合作主播，甲方即為乙方提供演繹平台，並且提供合作的直播賬號。

小羽本來想應聘做助播，結果簽了主播的《合作協議》。（現代快報）

3月4日，小羽早上8點出門，上午10點開始直播。但小羽曾在直播間隙致電家人，表示「工作可麻煩了」、「很累」、「很心慌」。

到了下午5點50分許，直播期間的小羽突然倒下失去意識，後經送醫搶救無效身亡。

《居民死亡醫學證明（推斷）書》明確，小羽死亡原因為「呼吸心跳驟停」。（現代快報）

急診病歷顯示，小羽當時被初步診斷為呼吸心跳驟停；高鉀血症；代謝性酸中毒。醫院在《居民死亡醫學證明（推斷）書》明確，小羽死亡原因為「呼吸心跳驟停」。

警方則在《接處警工作登記表》中寫明，經法醫檢查，屍體無外傷，毒化檢驗陰性，排除刑事案件可能。

涉事傳媒公司已結束營業，內部有各種雜物。（現代快報）

周五（23日），內媒走訪發現，涉事傳媒公司室內裝修已拆除，內部有各種雜物。物業透露，該公司是5月底搬走的，但不清楚搬走原因。

同日，公司負責人表示，公司正是受到此事影響而決定結束營業。他又指，公司規定不招未成年，但HR卻招了，公司因此負責，不推脫。目前,雙方因為賠償問題沒有談妥，正在走法律程序中。