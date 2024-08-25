歷時15天　北大新生騎行1328公里到校報到：冀為青春留下美好記憶

踏入開學季，內地高校陸續迎來新生報到，北大新生丁文鑫選擇從上海出發，騎行15天、1328公里，穿越3省17市後到北京大學報到。他表示，決定騎行去報到是希望為青春留下美好記憶，對於未來的大學生活，他希望「大學生活有更多的可能，更加精彩」。



《央視新聞》報道，丁文鑫來自江西新余，早在高考前已下定決心騎行去大學報到，「希望自己的青春可以更豐富，留下更多美好的記憶，也想鍛煉一下自己的能力」。

高考剛結束，丁文鑫便購買一輛單車，並專門做騎行訓練，以提高身體素質和運動能力。他還學習修車技術，練習換輪胎，提前規劃好路線和應急預案，以備不時之需。

丁文鑫（左）和同行友人。（微博＠北京大學）

丁文鑫（左）和同行友人。（微博＠北京大學）

丁文鑫從上海出發，騎行15天、1328公里到北京大學報到。（微博＠北京大學）

起初，父母並不讚同丁文鑫騎行去大學的想法，但在他的一再堅持下，父母最終被說服。於是，丁文鑫帶著一張地圖騎單車，按照規劃的路線，從上海出發一路向北，每天到達住宿地，他都會第一時間向家人報平安。

一路上，丁文鑫看到流星、彩虹以及日出，還遇到許多熱心的朋友。與此同時，他也經歷中暑、遇上暴雨，居無定所、食無常地、晝夜顛倒、爆胎、壞剎車等更是常事。不過，丁文鑫從沒想過半途而廢，「也沒有精力想別的，就是埋頭趕到當天的目的地住宿，實在堅持不住時，就回想走過的路，和同伴互相鼓勵，繼續往前走」。

丁文鑫修理單車輪胎。（微博＠北京大學）

丁文鑫（右）和同行友人。（微博＠北京大學）

丁文鑫從上海出發，騎行15天、1328公里到北京大學報到。（微博＠北京大學）

丁文鑫相信，這次騎行經歷會成為他今後人生遇到困難時，解決問題的「寶典」，「不管何時何地，心中始終有一個明確的目的地，繼續前行的勇氣之火從未熄滅」。而在父母眼中，丁文鑫的成長之路就好比此次千里騎行，一旦鎖定目標，就會為之不懈奮鬥，直至成功。

丁文鑫和人偶合影。（微博＠北京大學）