北京大學「神奇課」引學生搶報　唯一要求BMI超過25方可報讀 ？

在大學報讀課程時，不少學科會有特別要求，例如學生必須先報讀某課程，或學分要求。北京大學其中一個課程，卻要求學生身體質量指數（BMI）超過25，只有確屬超重或肥胖的學生才能選讀，而在課程結束時，成功選讀的學生有三分之一減重5%以上，半數腰圍縮減至少5厘米。



據介紹，該課程全稱《體能提升：運動與膳食》，校方針對超重或肥胖及體質測試成績不達標的同學，打造專業教學團隊，教授膳食營養和運動健身知識技能方面等。課程將理論與實踐相結合，理論講授包括減肥原理、合理膳食與減脂飲食、科學健身與運動處方等。

運動訓練部分由老師針對體質測試的各個項目進行指導，包括長跑、短跑、引體向上、仰臥起坐、跳遠、坐位體前屈，實踐應用包括製定個性化減肥方案、運動與飲食打卡、減肥和體質監測與評估等，旨在使學生樹立健康生活觀念，掌握科學減肥的方法，養成規律運動、合理膳食的習慣，改善超重或肥胖學生的身體成分，提升體能，提高體質測試成績。

課程由北京大學體育教研部助理教授張曉圓主講。她發現，大學生的體質健康測試情況不容樂觀，大約70至80%體質測試不合格的同學都有超重或肥胖的情況，繼而影響多項體質健康成績，「對於這部分同學，運動與飲食的聯合干預才是最有效」。

張曉圓介紹，開設此課程是想幫助大家樹立正確的健康觀念，學生選課的要求是BMI超過25，她希望通過這個有些特別又非常明確的選課要求，呼籲不需要減重的同學正確看待自己的身材。

張曉圓稱，學生在學期末都各自有收獲，大家會分享成果及交流經驗與心得。有同學稱「整個人更加輕盈了」、「自己體形更好看了，衣服都變寬了，可以去買新衣服了」，也有人表示養成了健康的生活習慣，「情緒改善了很多，睡眠改善了很多」。

據介紹，選課的大部分同學希望能減重，小部分同學希望能增肌，也有很多選課同學希望能夠提高體能，提升體質測試成績。如願選中的同學，經過系統地學習營養知識，科學地安排運動和飲食，各有收獲，減重最多的學生一共減了15公斤。