17歲少年攙扶摔倒受傷醉翁　反遭毆打誣陷索賠償　幸有CCTV揭真相

據內媒《瀟湘晨報》報道，近日，江西撫州一名17歲的年輕人小孟路遇醉酒老人摔倒在地，頭部受傷，於是上前攙扶，反被老人推搡並多次掌摑。老人還指自己是被小孟撞傷。後續警方調查發現，老人是自己摔倒的，目前已因毆打他人被行政拘留。



江西17歲小夥攙扶摔倒老人反被誣陷毆打。（瀟湘晨報）

江西17歲小夥攙扶摔倒老人反被誣陷毆打。（瀟湘晨報）

助人反遭誣陷 男子委屈到哭

8月12日，江西一位17歲的年輕人小孟表示，自己騎車時看到一名老人躺在路邊，且頭上有血跡，於是連忙上前攙扶起老人，並用老人手機聯繫其家屬。

但老人家屬趕來後，小孟向家屬解釋了相關情況。但此時，他卻被老人推搡並多次掌摑，雙方爭執不下，小孟立即撥打電話報警。

警方到場後發現這位老人全身上下酒味濃重，他指著自己頭上的傷告訴民警，是被小孟騎車撞倒後摔傷的，老人的家屬則執意要求小孟陪同其父親到醫院檢查，並賠償相應的費用。

江西17歲小夥攙扶摔倒老人反被誣陷毆打。（瀟湘晨報）

真相大白：老人被拘

因事發地點為道路監控盲區，民警調取了酒店停車場附近的閉路電視，還原了事情的經過：當天老人喝多了酒，行走時沒站穩，摔倒在了路邊，將頭摔傷，小孟騎車路過時上前攙扶。

江西17歲小夥攙扶摔倒老人反被誣陷毆打。（瀟湘晨報）

老人的家屬看了閉路電視後也連連道歉，且感謝小孟的助人行為。小孟表示，並不後悔上前幫助他人。8月19日，該名老人因毆打他人被當地公安依法行政拘留。