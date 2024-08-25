聯想主管「酒店大堂當眾小便」丟飯碗　狀告前公司｢歧視｣索賠千萬

全球PC龍頭，中國企業聯想（Lenovo）前全球客戶銷售主管Richard Becker，去年因在紐約時代廣場附近一家飯店大廳小便，遭公司開除。然而，貝克其實罹患嚴重膀胱疾病，並非自己所能控制。近期，貝克以「歧視殘疾」控告聯想，並索賠150萬美金（約1169萬港幣）。



據紐約郵報（New York Post）報道，66歲的貝克去年2月與同事出差，在一次商務會議後，來不及返回紐約時報廣場威斯汀飯店的房間，便在酒店大堂當眾小便，同事目睹後通報主管。4日後，聯想在未通知或支付資遣費的情況下將貝克開除，而公司對貝克的健康狀況早已知情。

23日，貝克向紐約曼哈頓最高法院提交的法庭文件顯示，他控告聯想「歧視殘疾」，稱聯想在了解其患有膀胱疾病（一種法定殘疾），及事件對其工作表現、公司業務都無影響的情況下，仍然將其開除，是歧視殘疾的行為。

法庭文件指出，貝克自2022年受聘以來，擔任聯想全球客戶銷售主管，屢獲殊榮，還讓業績成長2倍。

貝克表示，他2016年起罹患慢性疾病，必須經常小便、定期接受泌尿科治療，同事們都清楚知道這件事，且經常笑他「需頻繁上廁所」。

紐約時報廣場威斯汀酒店。（網絡資料圖）

貝克聲稱，去年2月與同事在商務會議時，他去了廁所5次，返程途中因膀胱再度「無法承受」，無奈只能在紐約時報廣場威斯汀酒店（The Westin New York at Times Square）門廳的偏遠柱子小便。他指，同事們明知他的病情，但卻「出於憎恨與惡意」向公司人資部門通報了事件，4天後他就迅速被開除。

目前，貝克及其律師和聯想都未回應此事。但一名飯店員工透露，他們飯店沒有所謂的「門廳」，有柱子的公共空間在一樓入口與二樓禮賓服務台，且大廳就有廁所。