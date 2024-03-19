山西19歲少年猝死　疑遭誘騙8個月內賣血16次　家屬拒開棺鑒定

今年1月15日，家住山西忻州市靜樂縣的19歲少年趙偉在家中突然去世。其父在整理遺物時，發現兒子在去世前8個月內疑似連續被抽血漿多達16次，最短的「賣血」只隔了12天，每次可獲260元至300元（人民幣，下同）不等的費用。趙偉離世10天前曾到醫院檢查，結果顯示為重度貧血，疑出現造血功能障礙。

家屬認為，血漿站需對趙偉的意外離世負責。

3月18日，涉事血漿站忻州天壇生物單採血漿有限公司回應稱，趙偉符合抽採血漿要求，公司嚴格按照國家規定工作，如有異議，家屬可循法律途徑解決事件。



《新黃河》報道，今年1月初，趙偉外出打工回家後感到不適，自稱患上感冒，但一連幾天在家中吃飯、睡覺都很正常。1月15日，趙偉突然渾身無力，沒有下床，中午需臥床吃飯，甚至無力說話，隨後更昏迷不醒。惟醫生趕到現場時，趙偉已無生命體征。當天家屬將其安葬。

次日，趙偉父親在整理兒子遺物時，在床墊下發現一沓票據，記錄了2023年趙偉被抽採血漿的情況。從2023年5月到2023年12月，共8個多月內，趙偉被抽血漿的次數至少有16次。

另有一張當地醫院的入院證顯示，趙偉曾於1月5日到靜樂縣人民醫院就醫，診斷顯示其全血細胞減少，重度貧血，出現心悸現象，懷疑有再生障礙性貧血。

趙父表示，通過多方了解，他們才知道兒子去世前經常「獻血」。趙偉生前被數次送往「忻州血漿站」，以單次260元至300元不等的報酬抽採血漿。有關單據顯示，兩次抽採血漿的最短記錄僅有12天，趙偉曾一個月內被3次採集血漿。

據介紹，「血漿站」不同於獻血站，單採血漿站是由血液製品生產單位設置。所謂「單採血漿」，是將抽出的人血經離心機分離，取走血漿後再把紅細胞回輸給抽血者。

趙父表示，據聊天記錄顯示，兒子自2023年5月通過一名呂姓男子接觸到血漿站，平均每個月抽2次血漿，除了每次可獲「報酬」，對方更提供「車接車送」的服務。他又稱，血漿站屬於「拉人頭」宣傳，「拉一個給100元。他們通過這種方式誘騙這些剛入社會的孩子頻繁『賣血』，導致我兒子長時間高頻率抽血，造成血液再生功能疾病最後導致死亡，必須為此負責」。

2021年9月2日，國家衛健委辦公廳發布《獻血漿者須知（2021年版）》。其中提到，獻血漿者只接受單採血漿機採集血漿，拒絕手工操作採集血漿。兩次獻血漿間隔不得少於14天，一年內累計獻血漿次數不得超過24次。每次獻血漿量不得超過600克（含抗凝劑）。目前，中國無相關規定要求採集血漿必須無償。

前述提到的「忻州血漿站」，全稱為忻州天壇生物單採血漿有限公司。公開資料顯示，該公司經營範圍為：在單採許可證核定區域範圍內單採血漿（血液製品生產用人血漿及乙肝特異性免疫血漿製備與採集），控股股東為成都蓉生藥業有限責任公司。

3月18日，忻州天壇生物單掙血漿有限公司的工作人員稱，公司關於血漿的抽採等方面均嚴格按照國家規定和標準進行，獻血者在抽採血漿前都會按照國家規定和標準檢查。至於前述提到「拉人頭」宣傳一事，該工作人員並未予以正面回應，其稱按照血漿站的規定，確實有部門負責下鄉宣傳。

忻州市忻府區衛健委相關負責人回應稱，尚不能確認趙偉的死亡與採血漿之間有關，需要專門機構進行醫學損害鑒定或司法鑒定，來劃分責任，但趙偉的父母沒有同意鑒定。

家屬認為，血漿站需對趙偉的意外離世負責，因為當地講究入土為安。《荔枝新聞》報道，趙父表示「入了土再弄出來心裏很難受，如果實在走那一步，該咋辦就咋辦」。