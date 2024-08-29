貨車運發臭爛蘋果入廠榨汁？　陜西一果汁廠停止經營受查

有網民反映，陜西省禮泉縣工業園區一街道上停泊多輛運送蘋果的貨車，但車上的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液，這些蘋果都會運往廠房製成果汁。

禮泉縣市場監督管理局的工作人員稱，已要求涉事企業停止經營，等後續檢測結果出爐後會發布通告。



《紅星新聞》報道，網民王先生介紹，其住在貨車停靠的街道附近，最近每天上下班經過時，都能聞到蘋果的酸臭味。他從車上縫隙處取下幾個蘋果，但均已變壞發臭，「這些壞果不知道被果汁公司拿去做什麼」。

有網民反映，陜西省禮泉縣工業園區一街道上停泊多輛運送蘋果的貨車，但車上的蘋果大多已酸臭腐爛。（紅星新聞）

報道稱，有7、8輛裝滿蘋果的貨車停泊在路邊，靠近時可以聞到蘋果腐爛所散發出的酸臭味。車廂內裝滿果實，發黑的汁水從車廂縫隙滲出，滴落到地面。從部分車輛外部包裹的帆布縫隙中，明顯見到一些蘋果已經腐爛。其中一名貨車司機透露，這些蘋果都是預備運往禮泉安德利果蔬汁有限公司。

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

禮泉安德利果蔬汁有限公司負責人張經理解釋，並非所有運到廠區的果車都會被接收，若原料不良率過高會被退回，而生果也要經過嚴格篩檢後才製成果汁，「我們安德利在整個行業是龍頭，本身對質量這一塊就卡得很嚴」。

張經理透露，禮泉縣的工廠主要做果汁加工，85%的產品都是出口，工廠每年在8月中旬左右開工，「今年剛開始生產，做了900多噸，但目前只灌裝了一桶」。目前工廠已暫時停工，配合禮泉市監部門調查，並提供相關材料和抽檢樣本。

有貨車司機透露，車上的蘋果都是預備運往禮泉安德利果蔬汁有限公司。（縱覽新聞）

禮泉縣市場監管局負責人高某表示，8月27日已在廠區現場調查，並將相關報告向上級提交，目前生產的同類型果汁也取樣送檢，正在等待檢驗結果。該局已將此事上報至縣委、縣政府。

禮泉縣市場監管局工作人員稱，若送到廠房的蘋果有少許破爛，需要篩選清洗，留下的完好蘋果可以用於生產果汁。目前，當局已責令該公司停止成品果汁等產品出庫，若有危害消費者健康的產品流入市場，會責令該公司召回處理。若存在違法情況，會依法懲處。

《縱覽新聞》報道，禮泉安德利公司的控股公司煙台北方安德利股份有限公司有關負責人稱，公司正在調查事件；對於網傳影片中發現裝有爛果的車輛「停在門口外面」，他稱公司有嚴格規定，從來不收爛生果，不符合要求的生果嚴格拒收，「可能這個車裏邊有壞的，但是我們公司收的是沒有壞的」。