北京機器人大會被踢爆「用美女扮機械人」　慘被上下其手還不能動

北京上周舉行「2024世界機器人大會」，現場展出多款人形機械人，但有大陸網友指出，現場有機械人是由真人模特裝扮而成。



而且廠商疑似故意不說這些機械人是真人，還開放現場民眾用手觸摸，只見影片中模特被上下其手，讓大陸網友直呼「中國什麼都造假」、「看破不說破，摸的人未必不知道」。

北京「2024世界機器人大會」有機械人是由真人模特兒裝扮而成，還開放現場民眾用手觸摸，影片曝光後引起熱議。（微博影片截圖）

北京「2024世界機器人大會」有機械人是由真人模特兒裝扮而成，還開放現場民眾用手觸摸，影片曝光後引起熱議。（微博影片截圖）

北京「2024世界機器人大會」有機械人是由真人模特兒裝扮而成，還開放現場民眾用手觸摸，影片曝光後引起熱議。（微博影片截圖）

女模特兒慘被包圍亂摸還不能動 點圖放大瀏覽：

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X平台知名帳號「李老師不是你老師」分享數段影片，並指25日在北京世界機械人大會上，有廠商聘請真人模特兒假扮成仿真機械人表演。

但廠商並未向現場觀眾明確說明這些是真人模特兒，導致觀眾以為是機械人從而紛紛對模特兒上下其手。

影片也顯示，有些模特兒身邊還有助理在一旁為其補妝、擦汗等。

透過分享的影片可看到，有模特在休息時就坐在旁邊吃東西，也可看到她們工作時被團團包圍，甚至被許多人觸摸身體、臉蛋、頭髮等，還有人邊用手機錄影邊笑，看上去都是「看破不說破」。

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有網友們在影片下紛紛留言諷刺：

「看了很心疼，但模特兒好漂亮，美得很像機械人」

「有沒有可能，猥瑣男假裝認不出真人，瘋狂亂摸」

「沒想到機械人都可以做假」



也有人質疑：

「模特兒沒有現場翻臉，看來是早就知道會被亂摸了」

「就是為了賣弄，把員工豁出去了」

「這就是小粉紅口中，被外國覬覦的『技術』」

「可以想像等更像人的機械人出來，被他們買回家會先做什麼了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】