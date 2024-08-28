北京機器人大會被踢爆「用美女扮機械人」 慘被上下其手還不能動
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
北京上周舉行「2024世界機器人大會」，現場展出多款人形機械人，但有大陸網友指出，現場有機械人是由真人模特裝扮而成。
而且廠商疑似故意不說這些機械人是真人，還開放現場民眾用手觸摸，只見影片中模特被上下其手，讓大陸網友直呼「中國什麼都造假」、「看破不說破，摸的人未必不知道」。
女模特兒慘被包圍亂摸還不能動 點圖放大瀏覽：
+47
X平台知名帳號「李老師不是你老師」分享數段影片，並指25日在北京世界機械人大會上，有廠商聘請真人模特兒假扮成仿真機械人表演。
但廠商並未向現場觀眾明確說明這些是真人模特兒，導致觀眾以為是機械人從而紛紛對模特兒上下其手。
影片也顯示，有些模特兒身邊還有助理在一旁為其補妝、擦汗等。
透過分享的影片可看到，有模特在休息時就坐在旁邊吃東西，也可看到她們工作時被團團包圍，甚至被許多人觸摸身體、臉蛋、頭髮等，還有人邊用手機錄影邊笑，看上去都是「看破不說破」。
【相關圖輯】首屆AI選美「連評審也不是真人」 Emily Pellegrini靚到有球星及富豪追求
點圖放大瀏覽：
+48
有網友們在影片下紛紛留言諷刺：
「看了很心疼，但模特兒好漂亮，美得很像機械人」
「有沒有可能，猥瑣男假裝認不出真人，瘋狂亂摸」
「沒想到機械人都可以做假」
也有人質疑：
「模特兒沒有現場翻臉，看來是早就知道會被亂摸了」
「就是為了賣弄，把員工豁出去了」
「這就是小粉紅口中，被外國覬覦的『技術』」
「可以想像等更像人的機械人出來，被他們買回家會先做什麼了」
Eliza Khan
點圖放大瀏覽：
+8
Zara Shatavari
點圖放大瀏覽：
+8
Aiyana Rainbow（艾亞娜彩虹）
點圖放大瀏覽：
+7
Seren Ay
點圖放大瀏覽：
+6
日本AEON百貨公司用AI機械人測「店員笑容」 3個月後揭驚人效果特斯拉Tesla Optimus人形機械人「入工廠打工」 動作精確度驚人Mercedes-Benz平治將起用「機械人搬運工」 製造商為NASA夥伴意大利AI農場Bill Gates也點名讚 飛天機械人好處不止24小時工作瘋傳微博AI機械人「周星馳式搭訕術」 人家去完廁所它竟這樣留言福島機械人試驗場大熱 預約要排3個月 將成災後復活靈藥？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】