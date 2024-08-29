內地連鎖酒店房卡接連解鎖多間房門　酒店稱技術問題拒道歉退款

有遊客反映，近日入住位於浙江寧波外灘大橋地鐵站的漢庭酒店時，發現用同一張房卡竟可連開4間房門，安全問題成疑。漢庭酒店是內地連鎖式酒店品牌，截至2024年1月，在全國擁有超過3600間門店。



《寧波晚報》報道，8月25日，歐女士與兩位朋友帶著各自的孩子從江蘇宜興到寧波旅遊，一行六人入住涉事酒店。她們通過美團平台預訂3間房，前台安排208、218、219號房間。由於218號房未清理好，大家先在219號房休息。

此時，幾位小朋友在走廊玩耍期間，卻用219號的房卡接連打開208、217號的房門，但217號房已有客人入住。217號房客方先生憶述，當時洗完澡剛從浴室出來，還未穿上衣服，突然房門被人解鎖。雖然有掛防盜鏈，但因為進門處有連身鏡反射，他被歐女士等人「一覽無遺」。

位於浙江寧波外灘大橋地鐵站的漢庭酒店。（攜程）

一時間，雙方都受到驚嚇。隨後，歐女士一行人又用219號的房卡，成功解鎖218號的房門，「我們是來旅遊的，一開始也沒聲張這事，放好行李就馬上出去玩了」。驚魂甫定的方先生致電前台詢問相關情況，員工稱需要警員在場才可查看閉路電視紀錄，他只好報警處理。

警方到場後，方先生查看事發經過，但酒店始終推脫責任，「只是給了我歐女士的電話，讓我自己去溝通」。當晚，歐女士一行人與方先生溝通後，認為問題在於酒店方，「我們都覺得這是酒店的問題，一張普通的房卡竟然能開這麽多道門」。

漢庭酒店隸屬華住酒店集團。因不滿酒店的處理方式，方先生欲向華住酒店集團客服投訴，卻獲回覆稱涉事酒店「目前並不在華住會旗下，處於停業狀態」。方先生稱，華住會App上確實未能搜索到涉事酒店，他是通過攜程平台預訂房間。

酒店房進門處有連身鏡。（攜程）

歐女士認為，住客安全未得到保障，且她們只在房間放置行李，「酒店說房間我們住過了，要扣除200元費用」。方先生認為，酒店方應該誠懇道歉，退還房費及賠償精神損失費，並提到當時他們曾勸其他要入住的客人離開，卻被兩名男子辱罵。

最終，歐女士及方先生離開了涉事酒店。方先生表示，他和歐女士通過訂房平台各自完成退費，但這僅代表平台的立場，實際酒店方毫無作為，且態度惡劣，自己可以不要精神損失費，但一定要辱罵他們的工作人員誠心道歉。

涉事酒店的房間。（攜程）

8月28日，涉事酒店工作人員稱，當時219號的房卡確實解鎖了217號的房門，但前台給客人的都是普通房卡，並非工作人員的通用卡；一張普通房卡只能在24小時內解鎖一道門，「這是技術方面的問題，自己不清楚個中乾坤」，但酒店方至今仍未處理此問題，

關於該酒店已經不在華住會旗下，該工作人員稱，酒店今年4月開始翻新，因此在華住集團處於停業狀態，結束裝修後會恢復。至於客人的訴求，工作人員表示，酒店曾答應退還房費，但方先生提出要賠償精神損失費，後來又干擾酒店正常營業，因此決定不予退費，更不可能道歉。