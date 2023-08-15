四川驚見「龍頭鹿身」高速游泳還汪汪叫　竟是香港都有的神秘動物

甚麼神奇的生物？最近一段影片在網絡上瘋傳，有民眾在蓄水池內看到一隻腦袋像龍身體像鹿的動物在水裡高速游泳，但他們不知道這是甚麼動物，才會報警請警察來抓。



警察將這隻神秘生物救上岸的時候也不知道這是甚麼動物，引發不少網友熱議，最後揭曉竟是神秘的「赤麂」。

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綜合內媒報道，四川成都崇州有一群民眾報警表示蓄水池內有一隻龍頭鹿身的詭異生物被困在水中，還會發出狗叫聲。

許多熱心民眾想要把牠救上來，卻因為牠身手相當矯健抓不到，因此只好報警處理，希望有專業人士前來幫忙抓捕這隻生物。

過沒多久警察便帶著動保人士一起前往蓄水池抓捕，費了好一番功夫才抓住牠，送往野生動物保育區進行鑑定發現竟然是保育類動物「麂」，於是便將其移交相關部門進行照顧。

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有網友指出，這隻麂應該是「赤麂」，又被稱為黃猄，是一種小型的鹿科動物，同時也是國家二級保護動物，由於其叫聲相當特殊，就像是狗叫一樣，因此又被稱作「吠鹿」。

赤麂的影片在網絡上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「頭上有犄角身後有尾巴，好奇特的生物」、「很難得的生物小麂，請叫我神獸」、「感覺是傳說中的麒麟」、「麂子好可愛，但頭上那個角真的蠻像龍角的」。

編按：赤麂是香港唯一的原生鹿科動物。由於赤麂大多在黃昏出沒，而且不會接近人類，令牠們的形象變得更神秘，被人冠上「神獸」的稱號。



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