有片｜峨眉山猴子疑搶奪食物　男童遭撲倒高處墮下受傷

7月20日，網傳四川峨眉山景區有猴子疑為了搶奪食物扑向男童身上，導致他從高處墮下受傷。



網傳消息稱，一名男童在峨眉山景區內遊玩時，手上疑持有食物，不幸被一群猴子盯上。為搶奪食物，多隻猴子對男童發起攻擊。

峨眉山猴子疑搶奪食物，男童遭撲倒從高處墮下受傷。（影片截圖）

影片顯示，在混亂中，男童不慎從高處墮下，導致身體受傷，但他立即起身離場。隨後，景區工作人員和遊客紛紛上前救助，將男童送往醫院接受治療。

景區表示，已將情況紀錄在案，後續會轉交相關部門去了解情況，「事情是真是假，還沒有一個結論，還需要調查」。

男童從高處墮下後，自行起身離開現場。（影片截圖）

網民睇法：

峨眉山的潑猴該整治整治了，太沒沒規矩



一半是天性，一半是遊客教、慣的，有這些猴子在，去玩遲早會有事發生。 ​



有時候還挺好奇的 既然這個景區有野生動物 也有傷人事件 為什麽還會開放供遊客遊玩 ​



這時候也不好求助吧，都撲上來了上哪喊人啊轉瞬即逝的功夫，希望男孩沒大礙，這一摔也是很疼啊！



餵野生動物帶來的必然下場 不怕人了



猴子搶東西很野蠻，我們去景區遊玩時，都不敢拿袋子，猴子看見手裏有袋子就要搶，它可不管三七二十一，生生的硬拽。 ​



那個孩子為什麽要站在護欄外的無保護平台邊緣？ ​



人類造的孽，最後都怪動物

