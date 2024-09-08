上海火鍋店枱底搽曱甴藥　男童誤食致心肌損害　市監局介入調查

上海一間知名火鍋店在餐桌背面塗上蟑螂藥，一名2歲半的男童誤食中毒，導致心肌損害。涉事餐廳稱，事後已更換消殺公司，並承諾加強管理。市監局已接獲投訴，正向企業核實相關情況，至於除蟲藥是否有設置標準，有待承辦部門到場認定。



內地傳媒報道，8月23日，錢女士帶兩歲半的兒子在上海王富貴火鍋五角場店用餐，期間，兒子將桌背的蟑螂藥摳出並誤食，隨後出現多次腹瀉、嘔吐的症狀，且嘔吐物為綠色。

餐桌背面塗了蟑螂藥。（看看新聞Knews）

錢女士稱，當晚兒子在醫院抽血的檢驗結果正常，醫生認為屬於微毒症狀，但後續4次靜脈抽血覆查結果均異常，兒子被診斷為心肌損害、食物中毒。

錢女士稱，餐廳沒有提供兒童座椅，小朋友坐在餐椅時，雙手剛好能觸碰到桌背。她不能理解為何店方會在餐桌背面放置蟑螂藥，也擔心藥物毒素會影響兒子身體。事後，錢女士在網上平台向涉事餐廳投訴此事。

錢女士兩歲半的兒子誤食蟑螂藥中毒，導致心肌損害。（看看新聞Knews）

錢女士兩歲半的兒子誤食蟑螂藥中毒，導致心肌損害。（看看新聞Knews）

9月4日，錢女士在社交平台發布的帖文，遭涉事火鍋店的名譽權侵權投訴，被投訴原因為，事發當晚門店負責人、店員陪同事主及男童就醫檢查，男童的生理和精神狀態良好，醫生建議觀察，並讓事主決定是否為男童洗胃。最終，事主決定不洗胃並回家觀察。

侵權投訴內容續稱，8月30日晚，事主來電告知男童無礙，正要去其他餐飲店吃飯，次日晚覆查結果出現異常，「由此說明暫無明確證據證明孩子本次病症與該事件有所關聯，請自行核查」。

涉事的王富貴火鍋五角場店。（看看新聞Knews）

對此，錢女士反駁稱，醫生在得知蟑螂藥為膠餌狀物後曾表示不溶於水，洗胃無效。此外，兒子在此期間也需要進食，不能以此作為推卸責任的借口。

9月5日，錢女士稱已咨詢律師，也與商家及其律師溝通，並透露可能會起訴商家，訴求是希望商家公開道歉並停業整頓。據介紹，涉事商家提供兩種賠償方案，一是賠償醫療費、交通費、誤工費等費用總和的四倍，二是當天用餐金額的十倍，但雙方並未達成一致。

同日，涉事門店工作人員回應稱，蟑螂藥是消殺公司在門店不知情的情況下塗抹在桌背，目前公司已派專人負責跟進處理此事。

9月6日，涉事餐廳發布聲明稱，該店已更換消殺公司，並承諾加強管理。（看看新聞Knews）

上海楊浦區市場監督管理局已接獲投訴，正向企業核實相關情況，暫未有結論得出。對於餐飲店將蟑螂藥塗抹在桌背這種滅蟑方法是否可行，市監局工作人員稱，不確定餐飲店除蟲害是否有技術標準，包括除蟲藥擺放的位置，有待承辦部門到場認定。

9月6日，錢女士與涉事商家完成調解。同日，涉事餐廳發布聲明稱，該店已更換消殺公司，並承諾加強管理。