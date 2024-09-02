甘肅枸杞子二氧化硫超標　央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

藥食同源的枸杞子（杞子），廣泛應用於食品、飲品、保健品等領域，背後卻暗藏極大的食品安全隱患。《央視財經》報道，有枸杞商戶違規添加焦亞硫酸鈉，或採用熏硫磺的方式保持枸杞光鮮亮麗。



焦亞硫酸鈉為枸杞「提色增艷」

青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市出產的枸杞子，因顆粒大且飽滿、色澤鮮紅、果肉厚實、含糖量高等優勢深受消費者喜愛。有知情人透露，當地有廠家、商戶在生產枸杞的過程中會加入焦亞硫酸鈉來「提色增艷」的情況。

知情人透露，格爾木市有廠家、商戶在生產枸杞的過程中會加入焦亞硫酸鈉來「提色增艷」的情況。（影片截圖）

《海西蒙古族藏族自治州促進枸杞產業發展條例》明確規定，生產、加工枸杞及其產品過程中，禁止使用焦亞硫酸鈉及其替代品。

對於焦亞硫酸鈉不能隨意添加的規定，商戶們都心知肚明，又透露格爾木市每年都會檢查，但為了賣個好價錢、將品相差的枸杞賣出，大家都不約而同地添加在枸杞中。

有商戶介紹，頭茬和二茬枸杞不須使用太多焦亞硫酸鈉，加多了容易顯得假。三茬枸杞成熟時，天氣轉涼，需要大量使用焦亞硫酸鈉才能保證枸杞外觀艷麗。

知情人透露，格爾木市有廠家、商戶在生產枸杞的過程中會加入焦亞硫酸鈉來「提色增艷」的情況。（影片截圖）

硫磺熏製枸杞

在甘肅省靖遠縣，大約有28萬畝田地用於種植枸杞，遍布全縣14個鄉鎮，五合鎮市場更被稱為「枸杞小鎮」。然而，當地的商戶卻用硫磺保持枸杞光鮮亮麗。

有商戶表示，新鮮的枸杞採摘後要先用「亞鈉堿水」沖洗，晾曬後才會鮮亮好看。不過，下雨天、氣溫降低、陽光差也會影響枸杞的品質，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞也很難保證品質，只能用熏硫磺解決，有些商戶為了節省成本，更會選用工業硫磺。

有商戶表示，新鮮的枸杞採摘後要先用「亞鈉堿水」沖洗，晾曬後才會鮮亮好看。（影片截圖）

有商戶表示，新鮮的枸杞採摘後要先用「亞鈉堿水」沖洗，晾曬後才會鮮亮好看。（影片截圖）

在白茨林村，有收購枸杞的商戶在村民的門口空地搭起膠棚，棚內充斥大量刺激性氣體，地上被染成黃色。偶爾參與枸杞熏製的村民坦言，一般是下午搭棚、晚上熏製、次日的白天晾曬。

靖遠縣東升鎮的東興村也有熏製棚，路邊的枸杞放在大棚內晾曬，只要稍微靠近，就會被刺鼻的味道嗆到，一大袋的工業硫磺擺放在院內的顯眼位置，可謂是明目張膽。在靖遠縣的靖安鄉，有商戶更直接將熏製棚搭在農戶的院內，甚至毫不掩飾他出售的是硫磺枸杞。

簡易搭起的棚內，正在用硫磺熏製枸杞。（影片截圖）

簡易搭起的棚內，正在用硫磺熏製枸杞。（影片截圖）

用硫磺熏製後，枸杞會擺放在大棚內晾曬。（影片截圖）

用硫磺熏製後，枸杞會擺放在大棚內晾曬。（影片截圖）

「硫超標」枸杞

商戶們介紹，用工業硫磺熏製的枸杞會出售至火鍋店、小藥舖，或放入茶包，或製成枸杞酒。

工業硫磺不能用作食品加工。硫磺有毒且含有大量的砷，人一旦食用，容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害。

大棚外放有一袋工業硫磺。（影片截圖）

在靖遠縣購買到的枸杞樣本，被送到寧夏國際枸杞交易中心質量檢測站。檢測結果顯示，依照《食品添加劑使用衛生標準》檢驗，11個枸杞樣本所檢出的二氧化硫項目不符合《DBS64/64001-2022》規定，根據每公斤小於等於100毫克的判定限值，判定結果全部不合格。