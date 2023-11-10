中國人一年吃3億隻大閘蟹　鮮美之味不止於此　蟹的諸多花式料理

對「吃貨」而言，秋風起，即是代表吃大閘蟹的季節又來了。中國人到底有多愛大閘蟹？據統計，早在2018年，中國人在一年內就能吃掉大概3億隻大閘蟹！不過，極致鮮美的不只有大閘蟹，一齊來看看秋季還有甚麼其他鮮美螃蟹，以及各地又有甚麼特別的花式蟹料理？



肉質細嫩 梭子蟹堪稱「秋季第一鮮」

一到九月初，就有大量本地梭子蟹被端上民眾的餐桌。（視覺中國/當代中國授權）

雖然陽澄湖大閘蟹以膏滿蟹肥聞名全國，但是這不代表全國只有一個地方出好蟹。內地螃蟹品種繁多，在整個秋季無間斷推出市場。

當入秋後，內地再次迎來開海季，被譽為「秋季第一鮮」的梭子蟹，就會迎來大豐收。這款外型獨特、外殼帶一對「眼睛」的海蟹，主要生活在東海水下100米的水域，盛產期在八至九月之間。

個子大的梭子蟹肉質細嫩，絲絲相連，自帶獨特的淡淡海味和鮮甜味，吸引不少民眾一到秋天就買來嚐鮮。

梭子蟹中的極品在哪？「南有陽澄湖，北有萊州灣」，說的就是萊州梭子蟹，其中以甲殼中央有三個突起的「三疣梭子蟹」為優。萊州所在的山東省及同樣靠海的遼寧省，都是梭子蟹的主要出產省份。

自東漢開始，青州蟹就進入了人們的視線，並一直受青睞至今。而青州所在地，正是如今的山東濱海一帶。因此時至今日，山東依舊是以吃海蟹為主流，用薑絲伴以清蒸，就是最佳品味方式。

不過在浙江寧波，當地人就不滿足於清蒸吃法，認為生吃更能體現梭子蟹的美味。

寧波人認為，冰鹹的梭子蟹配上熱米飯，可以收穫極致的「透骨鮮」。 （視覺中國/當代中國授權）

當地人會挑選最肥最鮮的梭子蟹切開，加上鹽鹵水及酒放在冰箱浸泡至少一夜，就可食用。

膏肥黃滿大閘蟹 上海一年吃掉6萬噸？

大概在國慶過後，梭子蟹退場的時候，取而代之就是膏肥黃滿的大閘蟹。根據天眼查的數據，陽澄湖所在的江蘇省和安徽省都是盛產大閘蟹的省份。

大閘蟹是一種時令性很強的食物，秋季肥壯味美，在金秋時節才適合食用。（視覺中國/當代中國授權）

跟陽澄湖相比，其實江蘇其他產區，例如高郵湖、固城湖、洪澤湖、太湖等，生產的大閘蟹也毫不遜色，個大膏腴，味美油黃；而安徽產的大閘蟹，如廬江黃陂湖大閘蟹、安慶沱湖大閘蟹，則體大肉多，肉質鮮美。

陽澄湖大閘蟹備受上海人喜愛。僅論上海，去年當地人就消滅掉約6萬噸大閘蟹。不需要複雜的料理和花哨的輔料，簡單的清蒸就可以呈現出大閘蟹的豐富滋味，蟹黃豐腴，蟹肉雪白，細膩緊實，入口鮮甜，也難怪大閘蟹能讓人們為它而狂。

花式蟹料理 哪種最特別？

在中國的飲食審美和文化裏，食材新鮮和口味上的「鮮」非常重要。不過只有一款食法，又怎樣可以滿足中國人的胃？以下還有一些特別的食蟹方式，大家都可以參照，用花式蟹料理，延長今個秋季的鮮香蟹味。

蟹釀橙是杭州名菜，曾是2016年G20杭州峰會的國宴菜之一。（視覺中國/當代中國授權）

蟹釀橙，是南宋時期的宮廷菜之一。根據古籍記載，橙肉有辟除蟹肉腥味的作用，宋代開始就有很多人將橙配搭蟹來吃。先為橙去頂，挖走果肉，僅留底部少許橙肉；接着爆香薑粒，放入花雕、上湯、蟹肉和蟹膏、調味料和橙肉、橙汁煮熟，熄火下鎮江醋，之後直接將蟹肉釀入橙內，冚蓋蒸熟就可以食用。

「近水泰州先得蟹」，雖然陽澄湖大閘蟹聲名遠揚，但最大的螃蟹原產地和交易市場實際上都在江蘇泰州。泰州人很懂如何吃蟹，當地就有一款名為蟹黃粉皮的傳統菜。

蟹黃粉皮是江蘇省著名的傳統小吃，蟹味濃郁。（網上圖片/當代中國授權）

蟹粉加蒜葉和綠豆粉皮，一同炒出香濃的湯汁。成品外貌雖平凡，味道卻不簡單，粉皮吸收過高湯精華，口感軟滑，非常美味。

當然蟹料理還有醉蟹、砂鍋焗蟹、蟹黃湯包等食法，不過，蟹始終都是高膽固醇食品，大家都要適可而止，不要一次吃太多。

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