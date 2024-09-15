內地1元月餅爆紅多網店銷量破10萬　網民憂食安問題：大家敢買嗎

中秋節臨近，相信不少人已準備好月餅在佳節當日享用。近期，內地電商平台上一種售價僅為1元（人民幣，下同）的月餅爆紅，多間網店的銷量超過10萬，但不少網民認為價格過於低廉，質疑「1塊錢的真的安全嗎」、「這種月餅敢買嗎」。



《上游新聞》報道，在電商平台上搜索「月餅」，按銷量排序，排在前面的是多款1元月餅，一個起批發，每個50克，銷量均顯示10萬+。

內地電商平台上一種售價僅為1元的月餅爆紅。（上游新聞）

來自瀋陽的曾先生網購了30個月餅，每個售價1.2元。曾先生介紹，他見1元月餅在網上爆紅，便想嘗試一下，他覺得味道「還可以」，有點偏甜，但以這個價位來說算是物有所值，「雖然它不能和一些品牌月餅比，但作為小零食完全沒問題」。

此外，有公司也採購了1元月餅，當作中秋福利向員工分發。在社交平台上，有網民稱一開始以為是公司「慳皮」，但嘗過後發現月餅味道其實不太差，「畢竟這是公司的心意吧」。

內地電商平台上一種售價僅為1元的月餅爆紅。（上游新聞）

江蘇某食品廠銷售人員張先生介紹，1元月餅在電商平台上成為銷量爆款。因為臨近節日，購買的人數不多，存貨基本已售罄。他又稱，客戶大多都是公司大批量採購，作為員工福利發放。單價1.2元/個，不含運費。800個以上批發價是1元/個，免運費。

對於低價月餅的製造成本，張先生解釋，1元月餅並不意味著質量差，只是通過簡化包裝、採用基礎原材料以及用生產線生產來降低成本，製作工藝也相對簡單，節省成本。

張先生出示的月餅清單顯示，1元月餅的重量約40克至50克之間。不少月餅款式標注為「流心」、「桃山皮」。他強調，公司注重食品安全，雖然價格低廉，但每個生產環節都有嚴格的衛生標準。

有專家分析，「流心」、「桃山皮」等類型的月餅在近幾年非常流行，推出的芝麻、草莓、豆沙等味道又迎合了不同年輕消費者的口味偏好。這類低價月餅在製作工藝上，一般採用更為高效的機械化生產方式，因此進一步壓縮成本。

網民睇法：

我只關心配料表……

這種月餅敢買嗎

主要還是沒錢了

1塊錢也敢吃的才是人才

性價比不知道有沒有高科技

包裝盒就能省一大筆，一百多的月餅，一百塊都是包裝

1元的還是少買吧，為了你自己的健康！

這其實不是月餅。只是日常的零食糕點。掛靠中秋節之名，順勢大賣。

這是去年還是前年剩的？

1塊錢的真的安全嗎

說明消費降級了，經濟不景氣，錢難掙啊

