女童懸掛大廈8樓外牆墜樓　保安及時衝上前救援　徒手接住救一命

廣東省惠州市近日發生一起驚險事件，一名女童不明原因翻出高樓的護欄，雙手緊抓瓦斯管懸掛在8樓外牆，不久後因為力竭鬆手當場從8樓墜落，所幸有保安發現情況，及時在地面接住女童，成功救下女童一命。



根據《南方都市報》報導，事件發生在9日，曝光的影片可以看見，一名女童不明原因懸掛在大樓8樓的外牆，女童一邊緊抓著安裝在外牆上的瓦斯管，一邊不斷嘗試爬回樓內，然而不久後卻力竭鬆手，當場從8樓墜落。

一名女童懸掛在大樓8樓的外牆，女童一邊緊抓著安裝在外牆上的瓦斯管（西瓜視頻@椒點視頻 影片截圖；01製圖）

一名女童懸掛在大樓8樓的外牆，女童一邊緊抓著安裝在外牆上的瓦斯管（西瓜視頻@椒點視頻 影片截圖）

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在女童墜落前，一名社區崔姓保安剛好趕到現場，看見女童似乎要抓不住了，趕緊衝到下方並在女童墜落時伸手去接，由於女童墜落的速度太快，導致他接到後扛不住重量，不小心讓女童摔到地板上。

事件造成崔姓保安手臂脫臼，女童則因為有崔男緩衝，落地後成功保住一命，兩人送醫後均沒有大礙。崔男事後表示，這件事情不論是誰都會出手，「當時我也沒有想太多，就是一個想法，就是不能讓她直接摔死在地上」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】