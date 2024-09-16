山寨月餅｢香港美誠｣灣仔註冊　原價僅59元「三隻羊」帶貨後翻3倍

近來，內地直播帶貨網紅小楊哥和港星曾志偉在旗下直播間力推的「香港美誠月餅」因涉虛假宣傳一事引發關注。



隨著輿論發酵，美誠月餅的產地、質量等諸多細節陸續遭到質疑。雖然其公司註冊地在香港灣仔，但並無在香港市場售賣，實際運用方也為廣州公司。還有網民發現，美誠月餅此前在淘寶、拼多多等網購平台僅售59元三盒（人民幣，下同），在小楊哥的「三隻羊」網店開售後，全部改價重上，定價為169元三盒。



近來因曾志偉帶貨、山寨美心等引發輿論熱議，並遭官媒人民日報狠批的「香港美誠月餅」，終於9月14日晚在「三隻羊」旗下直播間下架停賣。面對網民的質疑聲，直播間主播也關閉評論。抖音「瘋狂小楊弟」直播間撤下了美誠月餅的商品陳列，櫥窗也下架了同款月餅。

但已購買美誠月餅的消費者卻難退款，不少網民發出的截圖顯示，美誠月餅客服統一回復稱，因月餅屬於時令性特殊食品類目，產品不支持7天無理由退換服務。

名為「香港美誠」實為廣州企業、廣州製造，廣州花都區市場監督管理局向當地媒體《廣州日報》表示，已關注到事件，轄區市監所已經介入調查，後續會對事件進行回覆。美誠月餅還在店舖介紹中標註了「溫馨提示」稱，月餅屬於特殊商品，不支持7天無理由退貨，介意慎拍。而網民在小楊哥直播間申請退款，也一直未獲回覆。

直播平台抖音電商官方客服表示，正針對此事進行核實，如果相關直播間確實存在虛假宣傳，會根據相關條例進行處理，一般是停業整頓、清退、商品下架、關店等。

受此事件影響，直播監控數據「飛瓜數據」顯示，抖音賬號「瘋狂小楊哥」在9月14日1天內掉粉約12.1萬人。

美誠月餅灣仔樂基中心註冊 產銷地均不在港

近年來，三隻羊集團創始人張慶楊（瘋狂小楊哥）、張開楊（瘋狂大楊哥）不遺余力推廣美誠月餅。

據「三隻羊」2023年發布的影片顯示，「去年一場直播賣了10萬單」，這意味著「三隻羊」已連續三年售賣美誠月餅。而美誠月餅下面的逾百條「達人秀」大部分也是「三隻羊」旗下賬號發布的廣告。但在2023年的廣告中，張慶楊和張開楊並沒有介紹這款為香港品牌。

「三隻羊」直播間打出，美誠月餅黑松露流心奶黃月餅全國銷量第一 。

近期，小楊哥在直播間和帶貨嘉賓港星曾志偉一起，聲稱這款月餅是香港高端品牌，里面是黑松露，是米其林大師調制的，在香港甚至要數百元一盒。然而，網民們發現，香港根本沒有這個品牌，香港網購平台也沒有這款產品蹤跡。其雖然宣稱「香港美誠」，但產地銷地均不在香港，實際產地是在廣州和佛山。

根據產品信息顯示，美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司（以下簡稱「廣州美誠」），其官網顯示，該品牌成立於2019年，隸屬香港美誠食品集團有限公司。香港美誠食品集團有限公司注冊於2019年4月，該公司已申請注冊多枚「MEISUN」商標，其中1枚已成功注冊。「企查查」顯示，香港美誠食品集團有限公司的注冊地址在灣仔樂基中心15樓1512室。

香港美誠實為廣州公司運營。

廣州美誠同樣成立於2019年4月，該公司已申請注冊「美誠生活」「美誠月餅」等商標。值得注意的是，2022年10月，廣州美誠嘗試申請「香港美誠」商標，目前這枚商標的狀態為「駁回覆審中」。

此外，還有細心的網民發現，美誠月餅此前在淘寶、拼多多等平台僅售59元三盒，在「三隻羊」旗下直播間開始售賣後，在全部重新改定價為169元三盒。

有網民發現，美誠月餅此前在淘寶、拼多多等平台的價格為59元3盒，但上架小楊哥直播間後，價格直接翻近3倍。

除了小楊哥直播間，內地另一頭部主播羅永浩的「交個朋友」旗下直播間也曾售賣美誠月餅，不過羅永浩將對直播間賣出的美誠月餅進行退一賠三的賠付。