美誠月餅廠家：沒有哪條法律規定香港品牌不能內地生產，對不對？

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。



涉事廠商面對內媒《每日經濟新聞》質疑時表示：「您提到（網上質疑）在香港註冊公司、在內地生產問題，我想，沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的。」



面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。（《新黃河》）

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

《每日經濟新聞》採訪涉事月餅在廣州花都區的生產商，該公司人力資源部相關負責人向記者展示一疊在香港知識產權署商標註冊處註冊登記的相關商標註冊證書的複印件，包括「美誠月餅」「美誠」「美誠禮」「MEISUN」等，其中一個商標的註冊時間顯示為2019年10月9日。「我們也是慢慢沉澱，才有了今天。」他說。

該負責人還表示：「（網上質疑）我們為什麼在香港註冊公司，然後在內地生產，我相信，沒有哪條法律規定說我在香港註冊品牌，不能夠到內地生產的，對不對？如果說覺得這有什麼不妥的話，也可以拿出相關的一些法律法規。」

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

北京市中聞（長沙）律師事務所知識產權與娛樂法律師劉凱表示，商標的保護具有地域性，境外註冊的商標在境內並不具備自動的法律效力。

劉凱稱，如「瘋狂小楊哥」直播間售賣的美誠月餅，通過包裝和宣傳讓消費者誤以為是香港生產的產品，而實際產地在廣州或佛山，可能涉嫌虛假宣傳和欺詐消費者。