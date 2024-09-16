賣假美心等品牌月餅涉款15萬　還貼假「防偽標碼」　男子判監一年

據上海高院，近日上海市靜安區人民法院審結了一宗銷售假冒知名品牌月餅的知識產權刑事案件，一名男子因售賣假冒「美心」、「廣州酒家」等知名品牌的月餅而判監一年，並處罰金七萬元（人民幣，下同）。



一名男子因售賣假冒「美心」、「廣州酒家」等知名品牌的月餅而判監一年，並處罰金七萬元人民幣。（上海高院）

香港美心月餅。（官方圖片）

2021年8月，在中秋佳節即將來臨之際，孫姓男子及其同夥想到賣「假月餅」賺錢的法子。在未取得注冊商標權利人許可的情況下，孫男先從他人處購買了假冒「美心」「廣州酒家」等知名品牌的月餅，採購了防偽標碼貼於「假月餅」的外包裝上，以每盒70元至110元不等的價格對外銷售。

經統計，2021年8月至9月，「假月餅」的銷售金額總計達15萬餘元。2021年9月，上海市公安局靜安分局民警從孫男的倉庫內查獲標有「美心」「廣州酒家」注冊商標的月餅、包裝盒、包裝袋等物品。經鑒定，均為假冒注冊商標的商品。

當局指，孫男到案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，可以依法從輕處罰，靜安區法院以銷售假冒注冊商標的商品罪一審判處孫男有期徒刑一年，並處罰金七萬元。