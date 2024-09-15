山寨月餅美誠下架　消費者撐正版香港美心：1場最高銷售額500萬

近日，內地網紅「瘋狂小楊哥」和港星曾志偉帶貨的「美誠月餅」，因打著香港旗號卻未在香港售賣引發內地輿論熱議，被質疑是冒牌山寨貨；目前小楊哥的「三隻羊」直播間已下架該產品。



該事件也吸引大量消費者轉而購買真正來自香港的美心月餅。數據顯示，美心在抖音平台的官方旗艦店近30天直播35場，其中9月5日直播間銷售額一度達到最高500萬，近7天的場均直播銷售額最高達250萬。



內地「嬋媽媽」直播數據顯示，近30天，香港美心月餅在抖音平台的官方旗艦店直播35場，場均觀看人次15.8萬，場均銷量2500至5000，場均銷售額在75萬至100萬（人民幣，下同）之間。趨勢圖可見，9月1日起美心銷售額開始走高，到9月5日前後達到高峰250萬至500萬區間。

另從近7天的直播數據可見，美心7天累積觀看人次達到252.7萬，場均銷售額在100萬至250萬之間。

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據此前報道，瘋狂小楊哥直播間「三隻羊」售賣的99元3盒的香港美誠月餅，運營方為廣州市美誠食品有限公司，官網介紹稱該品牌成立於2019年，隸屬於香港美誠食品集團有限公司，不過該月餅並沒有在香港市場售賣。目前直播間已下架該產品。