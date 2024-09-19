山西高中生晚11點後如廁被定重大違紀　自費印千份檢討供班級傳閱

山西懷仁市雲東中學有學生因在晚上11時後如廁，被定為「重大違紀」，更要自費打印1000份檢討書供其他班級、宿舍傳閱。



《新京報》報道，雲東中學德育處工作人員介紹，9月10日，該校一名高中生在當晚11時10分左右上廁所，被記嚴重警告處分一次，按「重大違紀」扣除班級本月德育考核成績5分，並自費打印「自我認識」1000份，分發至各班、各宿舍及各處室。

網傳照片顯示，該學生在自我認識中列出「晚上上廁所不僅對其他同學的睡眠產生重大影響……更是會令班級蒙羞」「夜晚上廁所是個自私的行為，影響到他人睡眠」等句子。

山西懷仁市雲東中學有學生因在晚上11時後如廁，被定為「重大違紀」，更要自費打印1000份檢討書供其他班級、宿舍傳閱。（微博）

工作人員表示，該校每晚10時20分結束晚自習，10時45分熄燈。按規定，熄燈後至11時40分期間，除特殊情況外，學生不許上廁所、隨意走動。如因身體不適等原因必須在該時段上廁所，需提前告知管理老師，否則將被記嚴重警告處分一次。

工作人員稱，涉事學生未向管理老師說明情況便去如廁，因此受到處理。此次處理僅針對此事，不存在網傳的「個別學生不是上廁所，有抽煙等違紀現象」。他透露，涉事學生是一名高一新生，今年8月26日入學，「德育組長說，高一剛來，想抓一抓紀律這方面，讓同學們注意起來」。

山西懷仁市雲東中學。（雲東中學官網）

工作人員稱，上述規定均記錄在該校的學生管理手冊中。每年新生入學後，需在軍訓期間學習該手冊。手冊記錄了教學、德育、總務等方面的統籌制度，校方要求學生熟記其中的條例。

工作人員稱，該學生自費打印的費用為100元（人民幣），事發後交至該校財務處，用校內的打印機打印1000份「自我認識」並分發。學校德育處將與涉事學生溝通，調查了解事發經過後，已向學生退還打印費。

網民睇法：

這是什麽學校，太過分了吧

不太理解，這是嚴重違紀？

我的天呢 誰能控制自己幾點上廁所啊… ​

這管的有點太多了吧，憑啥不讓去廁所啊

是打印費的問題嗎？避重就輕可真厲害

不知道的以為是坐牢

上廁所記過，我拉屎在身上！

現在都這樣了以後呼吸也記一個

