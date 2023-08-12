高中生繼承百萬物業「半價賤賣」去買車　母怒告地產經紀判決出爐

湖南省近日有一名年僅18歲的高中生小華（化名），因為希望能夠自己買一輛電單車，竟自行將價值超過100萬元人民幣，由爺爺過戶給他的房子，以52萬元人民幣的價碼「半價出售」。



此案曝光後，小華的母親懷疑他極可能是遭到經紀小伍（化名）詐騙，於是氣得向法院提告，而法官也在審理後以「買賣雙方地位不對等」為由，撤銷了這筆交易。

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根據陸媒《大參考》報道，住在河南省鄭州市的小華，是名剛滿18歲的高中畢業生，由於他一心想要買輛電單車，於是便偷偷瞞著父母，擅自將爺爺過戶給他的房子賣給經紀小伍。

據了解，這棟房子的市價約為100多萬人民幣，但小華卻以52萬元人民幣「半價售出」，而小伍在房子到手之後，又將其轉賣給另一名男子小洋（化名）。

小華的母親在得知此事後，除了把兒子臭罵一頓，更質疑案情恐不單純，認為小伍、小洋極有可能設局詐騙小華，於是便向鄭州市金水區人民法院提告。

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法官在審理此案時，特別針對當事人進行了身家調查，發現小華只是個無任何收入來源的普通高中生、小伍則是個經驗豐富的二手樓經紀。

法官認為，小華因完全沒有社會活動的經驗，缺乏對於房屋買賣程序、風險的基本判斷能力，然而小伍明知小華只是個不成熟的高中生，竟還利用對方對於電單車的鍾情，誘導他以低於市價一半的價格賣樓，後來更在短時間內轉手賺價差。

法官最終也對此強調，即使雙方所簽之合約合法，但礙於地位不對等，故決定撤銷這筆買賣合約。

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