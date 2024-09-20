陜西高校高溫下軍訓　學生中暑住院費用自理

陜西工商職業學院近日在高溫天氣下舉行軍訓，多名學生中暑住院，且費用自理。校方回應稱，參訓學生超過3700人，部分學生身體不適只是個別個案，事後已調整訓練計劃。



《紅星新聞》報道，陜西工商職業學院的學生和家長，在網上反映該校開展高強度軍訓，導致學生中暑就醫。有學生介紹，「中暑」集中在9月17日、18日發生，多人在軍訓過程中出現頭暈、惡心、乏力等症狀，後被送院接受治療，且住院期間費用自理。

多名學生在軍訓期間中暑，送院治療。（紅星新聞）

據氣象部門監測，自9月10日以來，西安市天氣以晴熱為主，日間最高氣溫普遍在32℃至34℃之間，局部地區甚至超過35℃。該校學生和家長稱，盡管天氣炎熱，學校仍按照原定計劃軍訓，未充分考慮學生身體狀況和高溫天氣的影響。

陜西工商職業學院宣傳部門負責人古老師稱，學校軍訓起初是訓練簡單科目，後來才加大訓練難度，參訓學生有3700多人，「有些學生身體素質差一點，承受不了，只是個案」，並非網上反映的如此嚴重，「最多一天有7、8名學生身體承受不了訓練，因此住院打吊瓶（輸液）」。

9月11日，陜西工商職業學院舉行2024級新生開學典禮暨軍訓動員大會。（陜西工商職業學院官網）

9月11日，陜西工商職業學院舉行2024級新生開學典禮暨軍訓動員大會。（陜西工商職業學院官網）

古老師介紹，學生確實要自己承擔醫療費用，但可以通過醫療保險報銷。接到學生和家長的反映後，學校適當調整了軍訓計劃，避免在高溫時段進行高強度體能訓練，「一些有基礎疾病的孩子，沒有讓他們參加訓練，讓他們觀訓」。據介紹，此次軍訓將於9月21日結束，在22日開學典禮上進行匯報表演。

陜西工商職業學院。（陜西工商職業學院官網）

陜西工商職業學院官方網站顯示，該校是陜西省政府主辦、陜西省教育廳主管、教育部備案的公辦全日制普通高等職業學院。學校主校區地處西安市長安區大學城，學校現有郭杜、太白等六個校區，總占地面積40.78萬平方米，學校現有教職工688人，中高職在校生1萬餘人。