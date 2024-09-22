美國攝影大師北京辦講座　不滿台下學生都在滑手機憤而離席

9月19日，美國攝影大師、世界著名當代攝影藝術家斯蒂芬·肖爾（Stephen Shore）在中央美術學院美術館學術報告廳演講，題目是《轉變我人生的五次經歷以及它們如何促使我成為一名藝術家》，全程都有網絡直播。



在演講途中，斯蒂芬·肖爾突然嚴肅表示，「發現在場的各位，有非常多人全程都在看手機，你們今天特意來聽這個講座，但你們卻都不能夠集中注意力。那麼你怎麼能夠在意，你平時吃的東西，或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就到此結束，挺好的」，接著突然走下講台，事件引發網民熱議。



事後，疑似有現場觀眾上網發文喊冤稱，「很多觀眾低頭看手機其實都在記筆記」，並稱已經請工作人員幫忙轉達，肖爾先生知道後開心多了。



影片可以聽到，斯蒂芬·肖爾通過現場翻譯向在場的觀眾說：「不好意思，我打斷一下，先跟大家說一聲抱歉，因為我接下來說的事情可能會有一點點冒犯。」

斯蒂芬·肖爾接著說：「既然我現在談論的是注意力這個話題，你們也知道我在聊注意力。那我覺得，你們也應該明白，在日常生活中注意力的重要性。然後，我就發現今天在場的各位，其中有非常多的人從頭到尾都在看手機。你們今天特意來聽這個講座，但你們卻都不能夠集中注意力。」

網絡熱議斯蒂芬·肖爾被氣走。（網絡圖片）

斯蒂芬·肖爾演講途中離席。（網絡圖片）

肖爾說道，「那麼你怎麼能夠在意，你平時吃的東西，或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就到此結束，挺好的」，之後，斯蒂芬·肖爾走下講壇，回到觀眾席。

事件在網絡發現，有北京IP的網友評論喊冤稱，自己當時在現場，「他可能誤會了，確實很多人在低頭看手機。至少在我身邊，我看到的其實都在記筆記，已經讓工作人員向肖爾傳達了。」

有網民接著回應：「我把大家記的筆記都拍了照片和影片給他（斯蒂芬·肖爾）看，他說感覺好多了。」

北京某藝術中心有工作人員說：「我們是斯蒂芬·肖爾講座的協辦方，主辦方是中央美術學院，應該有相關的講座禮儀規範。如果因此產生的誤會，我們會和老藝術家進行溝通，盡可能讓他理解（部分觀眾低頭看手機是在做筆記）這個情況。」

中央美術學院美術館有工作人員表示：「昨天在學術報告廳確實有斯蒂芬·肖爾的講座，並有直播。對於部分現場觀眾一直低頭看手機令演講者中斷講座的情況，將向領導反映，倡導觀眾注意文明禮儀。」

美國攝影大師、世界著名當代攝影藝術家斯蒂芬·肖爾（Stephen Shore）。（微博）

據了解，9月14日，攝影藝術家斯蒂芬·肖爾回顧展在北京開幕。1970年代初至1980年代中期，肖爾層自駕車在美國各地旅行，拍攝出《美國表象》（American Surfaces）記錄便利店、餐館、酒店房間和停車場探索美國風景的背景，續作《不尋常之地》（Uncommon Places）則紀錄郊區場景到城市景觀和荒涼的高速公路，每幅圖像都像是經過精心編排的，強調色彩關係、幾何、線條、框的作用和空間平衡。

肖爾與同時期其他幾位美國攝影家的作品共同被譽為「新彩色攝影」流派的代表作，他挑戰了傳統的攝影概念，以非凡且創新的方式捕捉日常生活的本質。