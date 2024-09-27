網紅創「懶人爬山」法！氦氣球減重登山　化學老師：高海拔恐爆炸

浙江一名朴姓健身網紅近日在影音平台上分享「懶人爬山法」，引起網民熱議。影片中，他把一顆充滿氦氣的白色大氣球綁在背包上，興奮地表示感覺不到包包的重量，「有點像把我往上拖的感覺，這種徒步方式最適合懶人爬山了。」然而，這一創意被化學專家警告存在潛在風險，尤其在高海拔地區，氦氣球容易爆炸。



內媒《上游新聞》報道，朴男的影片吸引超過11萬次按讚和2萬多條留言，網民們對他的創意各有看法，有人調侃「哪有懶人去爬山的」，也有人認為這可能開創新商機。朴男表示，他的靈感來源於國外網紅讓包包用氣球浮起，以及動畫電影《天外奇蹟》中用氣球讓房子升空的情節。

浙江一名朴姓男健身網紅拍影片，分享自己找到懶人爬山方法，就是在包包上綁氦氣球減輕負重；但朴男的方法被一名化學老師分析，坦言到一定高度可能爆炸，是有危險性的。（微博）

朴男透露，他特製了一個氦氣球，原本希望藉此輕鬆爬山，雖然實驗最終因氣球被樹枝戳破未能完全成功，但他認為這是一次有趣的體驗。影片引發熱烈討論後，一名高中化學老師解釋，氦氣球的升力原理雖然簡單，但在實際登山中卻存在多重風險，如被風刮傷、氣球爆炸等，呼籲民眾注意安全。

化學老師強調，氦氣是惰性氣體，雖然無爆燃危險，但大量氦氣在高海拔地區可能因氣壓差異而爆裂，甚至可能驚嚇到周圍的登山者，建議大家慎重考慮這類登山方式，以免造成不必要的意外。