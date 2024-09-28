宜昌三峽風景區21歲舞蹈員身亡　加班排練突感頭暈　景區不願賠償

9月24日位於湖北省宜昌市的5A級景區——三峽人家風景區一名21歲的舞蹈演員身亡，引發關注。家屬稱，事後與景區溝通，景區認為是因為突發疾病與加班排練無關，目前兩邊未達成共識。



對此，景區方面回應稱，該演員是突發疾病送醫搶救無效後身亡，此事正在處理中。



9月24日位於湖北省宜昌市的5A級景區——三峽人家風景區一名21歲的舞蹈演員身亡，引發關注。（大皖新聞）

死者家屬吳先生透露，他兒子小吳今年21歲，是三峽人家風景區一名舞蹈演員。9月7日晚，小吳在加班排練時感到頭暈，身體不適，後被送醫搶救。但令人遺憾的是，經過十幾天的搶救仍無好轉，小吳於9月24日去世。

在小吳搶救期間，家屬們曾因與景區溝通不暢，選擇報警。吳先生提供的屬地三斗坪派出所出具的出警證明顯示，小吳是三峽人家風景區藝術團員工，9月7日，小吳在景區正常上班演出，當天18時許，小吳在排練廳參與舞蹈排練。

19時40分左右，小吳突感頭暈，後來隨著病情加重，相關工作人員和負責人趕到，將小吳送醫搶救。此事已排除刑事治安案件。

當地醫院開具的出院診斷證明顯示，小吳入院時間為9月7日22時40分，出院時間為9月24日11時57分，出院診斷為：腦動靜脈畸形破裂伴蛛網膜下腔出血；右側額葉腦出血、腦疝；繼發性腦室出血等。（大皖新聞）

當地醫院開具的出院診斷證明顯示，小吳入院時間為9月7日22時40分，出院時間為9月24日11時57分，出院診斷為：腦動靜脈畸形破裂伴蛛網膜下腔出血；右側額葉腦出血、腦疝；繼發性腦室出血等。

9月7日晚，小吳在加班排練時感到頭暈，身體不適，後被送醫搶救。但令人遺憾的是，經過十幾天的搶救仍無好轉，小吳於9月24日去世。（大皖新聞）

小吳的遺體至今仍在殯儀館

吳先生告訴記者，小吳是家中長子，從小跟聾啞的奶奶長大，如今突然去世，讓家人沉浸在無盡的悲傷之中，年逾八旬的奶奶更是悲痛不已。事後，他們找到景區方面溝通，但雙方一直未能達成一致，小吳的遺體至今仍在殯儀館，家屬們希望能討一個說法。

9月27日，針對此事，大皖新聞記者聯絡了三峽人家風景區工會相關負責人，該負責人回應稱，小吳是突發疾病，後被送醫，最終因搶救無效身亡。事發後，公司方面也積極申報了工傷認定，現在正在認定中。此外，公司方面也在協助家屬處置此事，但雙方未能達成一致，此事還在處理中。

對於家屬提到的加班排練問題，該負責人表示，其實並不是很清楚。