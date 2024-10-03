武術｜港隊青少年新星征戰國際賽場　東南亞崛起中國隊非唯一對手

武術，一向是香港體育發展中的重要項目，尤其在國際賽事中，港隊爭金奪銀獲得無數亮眼成績。日前在汶萊落幕的2024世界青年武術錦標賽上，年僅10多歲的小將們勇奪7金9銀5銅的好成績，為港爭光。



在啟程比賽前，《香港01》到訪香港體育學院武術訓練館，年僅14、15歲的小隊員們介紹，他們大多練習武術超過6年。而作為香港的武術新星，教練表示，他們要面對的不只是經歷過嚴格選拔的中國隊，還有競爭激烈崛起迅猛的東南亞國家。



訓練館裏，一班香港武術隊員正在訓練。太極隊員蓄勁引力穩健自如，還有隊員正用棍、刀劍練習對打，雖小小年紀，但一招一式都行雲流水，十分賞心悅目。

+ 2

正在練習太極的鄭絺瑜今年只有14歲，加入港隊已有3年。她在公園的武術訓練班發掘，小瑜說，自己曾參加過學校的武術訓練班，練習過一次之後發現「好好玩」便堅持到現在。加入港隊成為專業運動員後，小瑜改變自己過去對武術只是「玩玩下」的心態，即使中秋假期，她也堅持到學校備戰比賽。

這次汶萊舉辦的世青賽是小瑜首次參加國際大賽，小瑜說，「之前冇乜大賽經驗，冇諗過攞乜成績，好好完成個比賽就好」。有了好的心態，世青賽中小瑜拿到了B組太極劍銀牌的好成績，順利完成她的大賽首秀。小瑜希望，未來能拿到更多好成績，成為香港的精英運動員。

14歲的鄭絺瑜加入港隊3年，在本次汶萊舉辦的世青賽拿到B組太極劍銀牌。（香港01 歐嘉樂 攝）

15歲的長拳選手李泓進，在汶萊世青賽中獲得一銀一銅。（香港01 歐嘉樂 攝）

另一位15歲的長拳選手李泓進剛剛進入A組比賽，就在這次世青賽中獲得一銀一銅的好成績。已有近10年武術學齡的李泓進說，小一時媽媽幫他報名了興趣班，「玩之後覺得自己對呢樣嘢幾有興趣，就開始鍾意咗。」作為課外興趣和作為專業運動員雖有很大差別，但李泓進輕鬆地對記者說，「覺得自己都系鍾意呢樣嘢，所以訓練都唔會好辛苦」。

與小瑜一樣，李泓進未來目標亦是成為香港精英運動員。他以在成都世大運上獲得太極劍金牌的許得恩為偶像，「佢自己本身嘅拳都有唔同嘅風格，我都幾鍾意。」

練習時，教練黃志光在場邊不時指導。對於比賽成績，黃教練慈愛地望著一班小隊員說，「都唔會畀太大壓力畀佢哋，始終年紀太細」，黃教練希望他們能在比賽中積累經驗，適應大賽賽場。

黃志光教練監督隊員訓練。（香港01 歐嘉樂 攝）

推動武術發展冀入校本課程 中國隊非唯一對手

武術是香港體育運動中的奪牌大項，而要如何將這項運動持續推動發展下去，成為香港武術聯會和教練們的重要課題之一。

據悉，目前香港武術聯會正在將武術推廣入校園，冀成為校本課程。黃志光教練也是推廣人之一，他表示，在學校的推廣已有了不錯成果，「學校嘅反應都幾好嘅，我會帶運動員過去（去學校）做武術歷史的介紹，同啲學生做示範，有啲學生可能好怕醜，但都會積極去參與，接觸咗之後佢會更加對呢樣（武術）有興趣。」

港隊黃志光教練亦是武術進校園推廣者之一。（香港01 歐嘉樂 攝）

放眼全球，香港武術隊的成績名列前茅，不過黃教練表示，「而家好多國家已經發展得好好，我哋競爭好大。」正如小瑜的對手，就是一位來自新加坡的14歲女生，「東南亞近二十年發展的很快，特別係佢哋有東南亞運動會，佢哋自己競爭都好激烈。」

除了東南亞國家外，小瑜和李泓進都提到，他們將中國國家隊視為最大的對手。對此，黃教練解釋，內地是市級、省級層層選拔，雖然淘汰率高但也「大把人補充」，而香港則「好難淘汰」，「我哋係坊間選拔都係要因應返佢嘅水平，入到港隊之後再重新訓練，慢慢培養。」

黃教練亦表示，雖然與其他國家地區隊伍競爭激烈，但相比其他國家地區分散的訓練，香港的好處在於訓練場所集中，「我哋集中係沙田，香港好細，如果佢哋集中每日都係呢度訓練，就容易好多。」