國慶黃金周︱2遊客自駕被困｢死亡之海｣羅布泊 步行求援僥倖獲救
撰文：盛昀
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內媒《澎湃新聞》報道，10月3日晚8點，甘肅雅丹民警發現身上沾滿泥沙的一男一女兩名遊客。據悉，二人被大漠風光吸引自駕駛入羅布泊腹地，後續車輛陷入泥沙中無法脫困，二人決定棄車求援，最終成功走出羅布泊戈壁。
據報道，雅丹國家地質公園緊挨著「死亡之海」羅布泊。10月3日20時許，雅丹公安民輔警在景區巡邏時，發現了身上沾滿泥沙的一男一女兩名遊客，兩人看上去疲憊不堪，正準備步行離開景區。
兩人表示，他們於10月3日8時許駕車前往敦煌雅丹國家地質公園景區遊覽，途中被大漠風光吸引，決定開車駛入戈壁。其後兩人駕車駛入羅布泊腹地，車輛幾次陷入流沙中。雖然都僥倖脫困，但二人也想到繼續向前走會有危險，可掉頭時車輛又再次陷入泥沙中。
經過近七個小時的自救，車輛都未能脫困，二人又未準備充足物資，於是決定棄車步行尋求救援。在羅布泊內走了三個多小時後，二人最終成功走出羅布泊戈壁來到雅丹公安檢查站。
次日（10月4日）14時左右，兩名遊客再次來到派出所，請求民警幫助將被困車輛拖出戈壁。根據二人提供的方位，派出所車輛出雅丹景區後行駛約20公里找到了被困車輛，最終成功將被困車輛救出。
當地民警提醒，遊客開車進入羅布泊後車輛陷入沙地被困，或迷失方向最終喪失生命的事情時有發生。要遵守當地的法律法規和景區規定，不要擅自闖入禁區或危險區域。外出旅遊時，也一定要做好充足準備，了解當地地形和天氣情況，確保自身生命安全。
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