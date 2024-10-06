國慶｜河南王屋山兩觀光車相撞6人傷　為愚公移山故事發生地

10月4日，河南濟源市的王屋山世界地質公園景區有兩輛觀光車相撞，網傳多人受傷。

10月6日，景區工作人員證實，事故造成6人受傷送院，其中5人為擦傷，經檢查後已出院，另有1人腿部劃傷，仍留院觀察。



網傳影片顯示，一名坐在觀光車車尾的男童膝蓋受傷，並用紙巾臨時纏在傷口上；另現場一名女遊客稱「手臂骨折了」。

《紅星新聞》報道，王屋山世界地質公園景區證實，10月4日該景區曾發生觀光車相撞事故。工作人員稱，景區立即將傷者送院檢查治療，目前5名擦傷遊客已經出院，另有一名腿部劃傷的遊客仍留院觀察。

一名坐在觀光車車尾的男童膝蓋受傷，並用紙巾臨時纏在傷口上。（影片截圖）

現場一名女遊客稱「手臂骨折了」。（影片截圖）

工作人員表示，景區在節假日專門制定安全保障的預案，包括120（急救）、警察、救援隊等都是常駐景區。事故發生後，景區堅持對遊客負責，後續會安撫處置。

工作人員還稱，事故發生後，景區緊急召開會議，研究事故原因和後續處置等問題。由於景區內皆為盤山公路，彎道多，景區為此增加大批義工，在各個彎道設置車輛引導員。

王屋山世界地質公園。（微信公眾號@王屋山）

公開資料顯示，王屋山世界地質公園位於河南省濟源市境內，面積約986平方公里，核心區面積200平方公里，包括天壇山、封門口、黃河三峽三個園區，是一座以地質構造、地質工程景觀為主，生態和人文景觀相映成輝的綜合型地質公園。

濟源市人民政府官方網站介紹，王屋山世界地質公園為國家4A級景區，為道教名山，現在是海內外炎黃子孫尋根問祖之聖地，「愚公移山」的故事發生於此地。