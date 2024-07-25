黑龍江藥房違規賣處方藥　14歲少年｢啪藥｣昏迷入ICU　市監局調查

黑龍江安達市14歲初中生小聰（化名）上堂期間服食30粒抗癲癇藥「卡馬西平」（Ｃarbamazepine，CBZ）後昏迷，在深切治療部（ICU）搶救2天後才脫險。藥店涉嫌違規售賣處方藥，當地市場監督管理局已介入調查。



《新黃河》報道，今年6月，小聰在課堂上服食30粒「卡馬西平」後，突然意識不清暈倒，在深切治療部搶救近47小時，做了兩次血液循環後才脫險，逐漸恢復意識。醫院診斷，小聰為藥物中毒。

小聰介紹，網上稱該藥「能致幻，放鬆心情」，自己是出於好奇才服食，又透露之前還服食過幾次「右美沙芬片」（Dextromethorphan，DXM），兩種藥效果相似，「會讓人感覺輕鬆愉悅，有的同學都已經連續吃了1年多時間了」。

小聰服食30粒抗癲癇藥「卡馬西平」後昏迷，在深切治療部搶救2天後才脫險。（新黃河）

醫院診斷，小聰為藥物中毒。（新黃河）

小聰表示，兩種藥物均在利達大藥房購買，但他購藥時，藥店員工未要求出示醫生處方和身份證，「隨便就賣給我了」。小聰家長介紹，涉事藥店承認將處方藥賣給小聰，但拒絕賠償醫藥費，至今仍正常營業，只是不再對外銷售前述的兩款藥物。

在內地，卡馬西平和右美沙芬均為處方藥，前者屬於精神類藥物，主要用於治療癲癇，預防或治療躁郁症等，後者則為中樞性鎮咳藥。今年7月1日起，右美沙芬被列入第二類精神藥品目錄。

小聰服食的抗癲癇藥「卡馬西平」。（新黃河）

7月24日，安達市利達大藥房醫藥連鎖有限公司相關負責人稱，公司會介入調查此事。安達市市場監督管理局正在調查，並稱若情況屬實，下一步會處罰該藥店。

此外，小聰反映校內流行服食卡馬西平和右美沙芬一事，其就讀的古大湖鎮中心學校未有回應；安達市教育局工作人員稱，具體情況要向學校了解。

涉事藥房仍在正常營業。（新黃河）

近年來，內地不乏有未成年人過量服食卡馬西平和右美沙芬等處方藥後，導致中毒的案例。為杜絕處方藥銷售亂象，國家藥監局及多地監管部門強化監管力度，包括將氫溴酸右美沙芬口服單方製劑轉為處方藥，網上禁售右美沙芬口服製劑。

2023年2月，國家藥監局、公安部、國家郵政局聯合發布《關於進一步加強覆方地芬諾酯片等藥品管理的通知》，從藥品生產、經營、寄遞等多方面對藥物監管作出嚴格規定。今年5月7日，國家藥監局、公安部、國家衛健委聯合發布《關於調整精神藥品目錄的公告》，7月1日起，右美沙芬（包括鹽、單方制劑）被列入第二類精神藥品目錄。