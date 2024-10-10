重陽節「極陽日」注意6大禁忌！命理師揭一原因「男性忌談公事」
撰文：中天新聞網
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10月11日（農曆九月初九）就是重陽節。
命理專家小孟老師在FB專頁發文指出，「九」在易經中是代表「陽」的數字，而在這樣的日子裡，有6點禁忌需要注意。
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不宜行房
數字9是陽數的極限，之後便進入陰數。如果在重陽節當天夫妻同床共枕，容易造成陰陽失調，導致受孕困難。
若希望有孩子的夫妻，建議避開這一天。
忌說「節日快樂」
重陽節為農曆9月9日，9象徵陽數，兩陽相會被視為大凶。
在古代傳統中，應以化凶為吉為主，許多慶祝活動都是為了驅散凶氣，因此不宜說「節日快樂」，祝願他人平安健康會更合適。
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不宜送菊花
在老一輩的觀念中，菊花多用於祭祀，贈送菊花給長者的善意可能會被誤解。
若想表達祝福，不妨選擇劍蘭等象徵長壽的花，或康乃馨以示感恩之情。
忌做飯
重陽節是敬老節，應讓父母好好放鬆，建議三餐外出就餐。
兩位男性忌談公事
男性屬於陽，在重陽節這樣極陽的日子裡，若有兩位男性共商公事，容易出現強硬對抗的局面，不僅可能談不攏，還易發生口角衝突。
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忌已婚女兒回娘家
在九九重陽節，忌諱已婚不滿三年的女兒回娘家。
如果確實需要回家，建議帶上麵線和百合花，象徵長命百歲，這樣可以化解不利之象。
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