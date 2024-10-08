覃海洋未婚妻再爆錄音證據稱已在起訴 工作室曾否認出軌嫖娼
撰文：許祺安
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昨日（10月7日），中國游泳運動員覃海洋遭未婚妻爆料出軌、嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。後覃海洋工作室發聲明稱，有關說法為不實言論。覃海洋未婚妻則在個人微博放出錄音證據反擊並配文：「很多 夠嗎」。
昨日（7日）下午，有「中國蛙王」之稱的游泳運動員覃海洋遭未婚妻發長文爆料。未婚妻在微博發文怒斥覃海洋在其孕期出軌，甚至在作為軍人期間嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。
覃海洋工作室其後發聲明否認，稱針對惡意抹黑運動員形象、歪曲事實、蓄意散播運動員嫖娼等不實言論行為，工作室正在收集整理相關證據，必要時向公安機關報案。
覃海洋未婚妻則在微博放出一段錄音反擊，影片中有女聲詢問：「首先，你作為軍人的時候，你千不該萬不該，不該出軌、不該嫖娼、不該找外圍。為什麼？這對你自己不好。你知道嗎，你拿了二等功之後，你所有這些事情都可能會把你的二等功取消，軍人是不允許嫖娼找小姐的，這是嚴格規定的。」
後續女聲又稱：「你是在軍人還沒退伍的時候你就出軌了，去找小姐了，你承不承認？」，疑似覃海洋的男聲則回覆了一句「嗯」。
覃海洋未婚妻今日（8日）下午5時左右在微博評論區表示，目前已經在起訴。
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