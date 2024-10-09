南昌4歲童從幼兒園2樓墮地稱「被推下」　CCTV損壞家屬求真相

江西4歲男童超超（化名），上周從幼兒園二樓一廢棄房間內的窗戶，墮至戶外一樓水泥地。家長原以為是園方照顧不當，直至超超甦醒後，才透露自己是「被推下」。

當地教育局表示，涉事房間的監控鏡頭損壞，警方已介入調查，涉事幼兒園現已停業整改。



《瀟湘晨報》報道，胡先生介紹，兒子超超於9月30日上午10時許，在江西南昌西湖區皇冠寶貝幼兒園二樓的廢棄房間，跌落到戶外一樓的水泥地上，導致左肺出血、脊椎變扁骨折及全身多處軟組織損傷等。

當時，超超傷勢嚴重，江西省兒童醫院曾發出病危通知書，「現在情況比較穩定了，沒有生命危險，恢復得比較好」。10月1日，醫院出具的檢查報告單顯示，診斷及建議為左肺挫傷，T5-7 椎體前部稍變扁。

超超從幼兒園二樓一廢棄房間內的窗戶，墮至戶外一樓的水泥地，醫院曾發出病危通知書。（瀟湘晨報）

胡先生稱，一家人都以為是園方照顧不當所致，「後面聽到孩子清醒了自己講，全家都震驚了」。超超曾經提到，事發時他在門口罰企，「她看著我站，然後我就站在那裏很久很久」，後來他被對方關押在小黑屋內，「然後她叫我下去，然後我就不聽她話，她就直接拿手手推我」。

胡先生一家迫切想知道超超受傷的真相，他質疑，房間內設置的圍欄大概有1.7米以上，以小童的身高是難以爬上，「看管不當和被人推，這是兩種性質了」。

事發的廢棄房間在二樓，窗戶內側有護欄，下方為一間共享洗車店。（瀟湘晨報）

胡先生稱，幼兒園內都設有閉路電視鏡頭，但他們未能查看相關紀錄，警方僅回覆仍在調查中。事後，幼兒園承擔全部醫藥費，且一直與他們談賠償，給出的解釋是「起因是孩子當天多吃了一片梨」，「我們現在連真相都不知道，怎麽談賠償？」。

南昌市西湖區教育體育局工作人員稱，確實有幼兒從二樓跌落，該局與派出所、園方已查看監控，但涉事教室已閒置，房間內的監控鏡頭已損壞。至於幼兒是否被老師推下去，公安部門已經介入。

工作人員表示，公安機關的偵查、幼兒園的監控等都可以佐證事情真相。目前，涉事幼兒園已停業整改，當局統計在園的幼兒人數後，會將他們分流到其他幼兒園。