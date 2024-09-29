江蘇多學校向學生派發霉蛋糕　暫無相關病例報告　企業被立案調查

江蘇昆山有學校向學生發放過期發霉的蛋糕。經初步調查，事件涉及7間學校，因部分批次加工環節冷卻時間不到位導致。

相關部門已對配送和生產企業立案調查，暫停配送企業相關服務，責令生產企業停止生產，並已對相關批次蛋糕回收封存和採樣送檢。當地衛健部門暫未接到相關病例報告。



9月25日下午，昆山市葛江中學向學生分發蛋糕時，發現少量蛋糕發霉，當地接到報告後第一時間成立調查組。

昆山市教育局立即通知相關學校停止發放蛋糕及回收，同時做好健康監測。昆山市市場監管部門對負責蛋糕配送的昆山市紅盛農副產品有限公司（下稱紅盛公司）開展調查；蘇州工業園區市場監管部門對蛋糕生產企業蘇州利眾食品有限公司（下稱利眾公司）開展現場調查。

江蘇昆山有學校向學生發放過期發霉的蛋糕。（抖音）

據介紹，9月24日上午8時，利眾公司根據紅盛公司的訂單製作蛋糕，並於當晚9時半許將16650份蛋糕送至紅盛公司，經抽樣驗收後存放於分配車間。9月25日下午3時前，紅盛公司將此批次16505份蛋糕陸續配送至7間學校。學校經抽樣檢查後，開始向學生分發。

監管部門在利眾公司現場檢查時，核實蛋糕未添加防腐劑，貯存條件為「常溫陰涼乾燥，避免陽光直射」，保質期為3天。

經查，企業在製作最後一批1900餘份蛋糕時，部分蛋糕未達到冷卻3小時的工藝要求。目前，市場監管部門已在生產企業的廠房環境、產品原料、食品包材、加工器具以及蛋糕成品等完成採樣，正在進行相關檢驗。

生產企業營業執照、食品生產許可證、送貨單據和9月24日批次蛋糕產品檢驗合格報告以及進貨查驗記錄等均齊全。

蛋糕生產企業「蘇州利眾食品有限公司」已被責令停止生產。（影片截圖）

經查明，紅盛公司食品經營許可證有效，從2021年1月至2024年7月，經招標程序成為昆山市學校食堂原材料配送單位。在新一輪招標中，該企業也已中標。因省中小學食材招標採購辦法作出重大調整，故未簽訂合約。為保障校園食堂食材配送，該企業簽訂臨時合約並延續配送服務。事發後，昆山市教育局已暫停其配送服務。

據昆山市市場監督管理局調查，紅盛公司在2022年1月25日取得《食品經營許可證》，經營範圍為預包裝食品（含冷藏冷凍食品）銷售，散裝食品（含冷藏冷凍食品）銷售。

紅盛公司曾在2023年6月受到蘇州工業園區市場監督管理局的行政處罰，違法行為類型為生產經營國家禁止的食品、食品添加劑、食品相關產品的行為及其從屬，罰款金額為人民幣2萬元。2022年的8月、10月及11月，該公司都被蘇州工業園區市場監督管理局金雞湖商務區分局責令整改。