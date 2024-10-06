多名遊客景德鎮用餐後上吐下瀉　市疾控中心：或因食物較辣所致

網傳十一國慶假期，多名遊客在江西景德鎮不同的餐廳用餐後，出現上吐下瀉症狀。

10月6日，景德鎮市疾控中心工作人員介紹，經檢測，自來水沒有異常，相信是江西食物比較辣導致。



在內地社交平台上，有不少網民自述在景德鎮不同的餐廳用餐後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，需要入院治療，部分人有發燒，有人更懷疑是諾如病毒感染。

在內地社交平台上，有不少網民自述在景德鎮不同的餐廳用餐後，出現嘔吐、腹瀉等症狀。（小紅書）

《紅星新聞》報道，景德鎮市疾控中心工作人員介紹，假期中有監測病例情況，因為大批外地遊客湧入景德鎮，發生食物中毒症狀病人的概率比平常要高一點，但患者經過治療已康復，目前假期尾聲，已經沒什麽病例，「是個案，沒有群體趨勢」。

關於嘔吐原因，工作人員稱與此前九月份自來水異常事件無關，據最近一次自來水監測數據，自來水沒有問題，「江西食物比較辣，可能是一個原因」。