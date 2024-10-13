深圳電單車燃爆　火焰竄全身致外賣員重度燒傷　家屬：治療需百萬

不論是電動車，還是電動單車，電池安全自燃問題一向備受關注，一旦發生事故，後果不堪設想。



10月7日晚，深圳龍華區一輛電動電單車在行駛過程中突自燃，外賣騎手棄車翻滾後逃生，身體與面部均被燒傷。傷者母親後續表示，治療費用最低需要80萬至100萬，目前政府已介入調查，外賣平台和電池廠商正全力配合。



10月7日19時許，在深圳龍華區華榮路與華興路交會路口，一輛電動單車在行駛過程中突然起火，車輛倒地後發生猛烈燃燒。騎車男子身上也被引燃，慌忙中棄車逃生，並通過翻滾試圖熄滅身上的火焰。

附近街坊袁先生表示，當時聽到「嘭」一聲響，看到很大的火，有一名男子從火堆里面滾出來，滾了好幾個圈，當時男子衣服已被燒沒，手腳受傷很嚴重。

後續消防救援人員趕到現場將明火撲滅。現場視頻顯示，騎車男子站立在路邊，上身赤裸，手臂可見明顯的燒傷痕跡。據現場目擊者介紹，該男子身上和面部都被燒傷，隨後被送往醫院治療。

據家屬稱，受傷的外賣員是湖北恩施人，今年27歲。目前全身有88%燒傷，還在ICU中，手術費用是50萬元。其所駕駛的電單車購於10月2日，發生事故時僅用了短短5天，而電單車的電池，則是在第三方平台租用的可更換電池。

男子手臂有燒傷痕跡。（影片截圖）

深圳電動電單車行駛中自燃現巨大火球。（影片截圖）

治療費用需百萬 政府、家屬網絡籌款

事發後，政府、消防等部門介入，調查電動單車爆燃原因，外賣平台和電池廠家亦表示會全力配合。

家屬表示，目前外賣平台公司和電池廠家同意出一部份費用，剩下的只能自己籌集。他們打算做手術。不過，醫生告訴他們，後續最要緊的事情是籌錢，至少要100萬元（人民幣，下同）。

消防人員到場滅火。（影片截圖）

10月10日，傷者母親透露，目前，外賣員已進行了一次手術，住在ICU，醫生預估類似疾病最低都要80萬至100萬元治療費用。外賣平台已第一時間協助騎手申請保險賠償，並推動各相關方提供墊付救助金幫助騎手渡過難關。

家屬介紹，當事人父母是務農人員，家里還有個上初中的弟弟，現在只能湊到4萬元，目前政府在幫助想辦法，也發布了網上籌款，希望能籌集到治療費用。