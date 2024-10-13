戴網紅鯊魚髮夾出事！28歲女摔車後腦著地 頭骨骨折慘成植物人
撰文：盛昀
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據河南廣播電視台報道，一名四川28歲的女子與男友從電動自行車摔下，男友表示，女子因頭上戴了「鯊魚夾」，後腦著地受力導致頭骨骨折，現在成了植物人。
據報道，四川成都的胡先生和女友晚飯後外出，二人騎著平時送外賣的電動自行車兜風。當時車速並不快，女友還在後座和胡先生開玩笑，但未曾料到一個應激反應導致兩人摔了出去。
「我當時是身上擦破了皮，但是她頭上戴了鯊魚夾，後腦著地受力，頭骨骨折。」雖然女友兩次開顱手術後搶回了生命，但是卻成了植物人。男友表示：「她才28歲，我會一直照顧她等她醒來，不管幾年我肯定要堅持。」
「中國消防」也曾拍片提醒佩戴鯊魚夾的風險：「鯊魚夾一旦受到意外衝擊會傷害使用者，因此盡量不選金屬材質的鯊魚夾；在開車、乘車、運動時不戴鯊魚夾。」
事件引發網民討論，有人表示鯊魚夾的確有不小的安全隱患：「希望早日醒來，鯊魚夾尤其是金屬的，真的不要戴了」「外出真的不建議用，不安全」「啊？這麼嚴重？那我以後開車不戴了」。
但亦有網民認為，未戴頭盔才是事情關鍵：「重點應該是騎車載人還不戴頭盔，並且還要瘋鬧，結果闖禍了」「這個事情本質是這個男的騎車沒有讓女友戴頭盔，而不是戴了鯊魚夾才導致了摔倒，鯊魚夾二次傷害的前提條件是有摔倒」。
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