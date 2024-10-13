內地人外國機場聚集高喊Go back to China影片曝光　真相大反轉

沙特阿拉伯利雅德的機場日前有大批不明人士聚集，不斷高喊「Go back to China」（返回中國），令現場的各國旅客們大感錯愕。



據一名目擊的中國網友表示，起初他以為這是一場針對中國人的抗議，但觀察後才發現，這群在大喊的，全是因為班機延誤滯留機場，想趕快回家的中國旅客。

沙特機場有大批不明人士聚集，不斷高喊「Go back to China」，令現場各國旅客大感錯愕。（微博影片截圖）

沙特機場有大批不明人士聚集，不斷高喊「Go back to China」，令現場各國旅客大感錯愕。（微博影片截圖）

驚呆外國旅客 同胞也看傻：連自己都罵？（點圖放大看看當時情形）：

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根據內媒報導，該航班原定於10月6日凌晨兩點起飛，由利雅德飛往北京。

但機場先是說延誤兩個小時，然後值機人員全部撤離，經過多方交涉說再次延誤10個小時，12點30分起飛。

臨近12點30分時，依舊不讓旅客登機，且不給任何說法。旅客聯繫大使館後，機場又把時間改為10月7號凌晨兩點。

由於在機場滯留接近24小時，許多旅客都非常不滿，開始自發在機場抗議。

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目擊者透露，當時不知是哪位旅客帶頭喊了一句「Go back to China」，緊跟著便有大批旅客跟著大喊這一口號：

現場的老外都感到很震驚。

報導提到，「Go back to China」在大部分語境當中，尤其是在當時多人集體大喊的情況下，很容易被不知情的人理解成是在集體歧視中國人。

此事也引起了許多內地網友的討論，不少人都留言表示非常丟臉：

「祖國強大了，就到世界各地去丟臉。」

「這種要求我一輩子沒見過。」

「中式英語害人不淺。」

「中國人狠起來連自己都罵！」



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