陜西消防車墮河5死1傷　村民：事發下坡彎道處，駕駛室嚴重變形

10月11日，陜西有消防車執行公務時失事翻側，事故導致5死1傷，均為消防員。《極目新聞》報道，事故地點是一處彎道及下坡路。有村民稱，消防車經過其家門時行駛正常，車速不快；失事後，消防車駕駛室嚴重變形。



據官方消息，該事故為平利縣消防救援站一輛消防車前往八仙鎮執行公務時，車輛發生意外翻側，事故造成5死1傷，其中2人現場死亡、3人送院搶救後無效死亡，1人正在救治。事故原因正在調查。

事故地點。（極目新聞）

事發路段為平利縣城與八仙鎮之間的白獅二級路（S530）。當地村民稱，該路段為一條陳舊的水泥路，幾年前改建為雙向兩車道的柏油路。

從白獅二級路起點行駛至事故發生地八仙鎮松樹廟村，途經連續上落坡、多個「髮夾彎」及一條隧道，道路兩側以山溝和河溝為主，路面到河床的距離最深有十多米，沿途護坡上有防護網，並有提示「注意落石」，設有避險車道。

事發前幾分鐘，消防車路過村民家門口。（極目新聞）

松樹廟村村民劉強家距離事發地有兩三公里，家中的閉路電視記錄了消防車失事前的畫面。他介紹，消防車當日上午10時2分從家門前經過，一輛貨車緊隨其後，但幾分鐘後，消防車撞斷路邊護欄墮河，車底朝上，車內有人呼救，「車裏的人沒被甩出來」，周圍的村民陸續趕到現場施救。

有村民憶述，事發時聽到「砰」一聲巨響，起初以為是山泥傾瀉、巨石滾落發出的響聲。村民李濤稱，消防車的車身越過河道，與河對面的河岸相接，消防車駕駛室已嚴重變形，村民們叮囑呼救的消防員盡量不說話，保持體力。

事故地點河岸。（極目新聞）

由於消防車駕駛室嚴重變形，救援人員用破拆工具才將最後兩名消防員救出。10月11日晚，事發消防車被吊起並拖離現場。

在平利縣消防部門工作過的網民稱，此前曾與2名在本次事故中遇難的消防員工作過，對方非常照顧自己，「得知這一消息時我很痛心，他們才30歲左右」。談及這次事故，當地的幹部、村民都感到難過。劉強稱，本次事故不該發生，遇難的消防員都非常年輕，「家家都有娃，很痛心」。