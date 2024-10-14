深圳女子沾染「化骨水」手指受傷潰爛　接觸皮膚嚴重可致命？

深圳有女網民在社交平台發文稱，其手指沾染氫氟酸，到醫院後卻未能及時接受治療，傷情愈發嚴重，最終在深圳市第二人民醫院就醫，被診斷為化學品燒傷。



10月9日，當事人在社交平台發文求助稱，自己的手指沾染氫氟酸，在深圳市人民醫院掛號，但「皮膚科沒號，燒傷科沒號，外科也沒號，掛急診，急診醫生說看不懂，要我們明天繼續掛門診」。帖文引起眾多網民關注，並提醒其危險性，應立即就醫。

當事人在社交平台發文求助稱，自己的手指沾染氫氟酸，到醫院卻未能及時接受治療。（小紅書）

有化學專業背景的網民稱，氫氟酸腐蝕性極強，接觸到皮膚會溶解接觸部位的組織蛋白，然後會腐蝕到骨骼形成難溶的氟化鈣。也有網民稱，氫氟酸是影視作品中所描述的「化骨水」，可以透過皮膚腐蝕骨頭，「就算及時用六氟靈沖洗，也需要終生補充鈣劑，聽說後期生不如死」。

10月12日，當事人更新求醫進度，並稱已到深圳市第二人民醫院掛急診燒傷科，配圖顯示其手指的傷情更為嚴重，「醫生說是化學品燒傷，給開了葡萄糖酸鈣，把手指頭燒傷的皮膚全部剔除，手指頭都爛了。然後從手指頭骨頭邊打藥水進去，噴生長因子，抹藥膏包紮。第二天換藥手腫了發炎，打了消炎針。第三天手起泡了，可能包紮太厚不透氣，明天繼續換藥」。

當事人更新求醫進度，配圖顯示其手指的傷情更為嚴重，但她稱自己已到深圳市第二人民醫院掛急診燒傷科。（小紅書）

10月14日，當事人再更新情況，稱「已經好很多，在上幾天藥就好」，配圖顯示其手指傷口已癒合。

《上游新聞》報道，深圳市第二人民醫院燒傷科、急診等相關科室均表示未收治這位病人。

10月14日，當事人再更新情況，稱自己「已經好很多，在上幾天藥就好」，配圖顯示其手指傷口已癒合。（小紅書）

因氫氟酸泄漏導致傷亡的事件此前時有發生。2020年1月，江西一化工公司在檢修作業中發生氫氟酸中毒事故，造成1死1傷。2020年12月，江蘇一科技公司的六氟磷酸鋰生產車間在更換過濾器濾芯時，濾芯內殘留的無水氟化氫（氫氟酸是氟化氫的水溶液）潑濺到作業人員身上，導致氟化氫中毒，造成1人死亡。

陸軍軍醫大學第一附屬醫院（重慶西南醫院）燒傷科是全國著名燒傷救治機構，該科副主任、燒傷研究所副所長袁志強介紹，皮膚與氫氟酸接觸後，會造成表皮、真皮、皮下組織乃至肌層液化壞死，引起深部組織遲發性劇烈疼痛。

若遇到類似強酸燒傷，應使用大量清水沖洗至少20-30分鐘，然後根據情況時可用2%-5%的氫氧化鎂或肥皂水處理創面後，仍用大量清水沖洗，以除去剩餘的中和溶液。無水源沖洗污染物時，應使用乾毛巾或紗布將其拭去，隨後立即送醫。

袁志強提醒，遇到化學燒傷，不要試圖中和傷口的化學物質，忌用油劑、軟膏、不知名藥水等偏方治療燒傷創面。切勿擅自塗抹藥物，以免掩蓋和加重病情，應及時就診。