河南女住酒店一絲不掛被2次刷開房門　網民怒：不處罰就天天有

內媒《新聞晨報》報道，河南一名女子發佈一段閉路電視影片，並表示有人兩次刷開自己的房門，當時她還｢一件衣服都沒有穿｣，直接被嚇醒。不少網民在評論中稱有過類似經歷，並表示「不處罰酒店就天天有唄，這都曝光多少回了」。



河南女子稱一絲不掛被2次刷開酒店房門。（新聞晨報）

河南女子稱一絲不掛被2次刷開酒店房門。（新聞晨報）

9月29日，河南一女子發佈一段閉路電視影片，稱自己入住茗陽湯泉酒店，早上八點左右，房間門被人用卡刷開了。

影片顯示，一名疑似帶有工具的男子在酒店門口徘徊，稍後推開門準備進入房間。女子表示，當時她一件衣服都沒有穿，直接被嚇醒，門外的人還反覆打開門兩次。

女子發佈的閉路電視畫面。（影片截圖）

女子描述事情經過。（網絡截圖）

隨後女子還展示了她將門反鎖後，按下門把手門還是可以直接被打開。女子稱開門男子可能酒店請來的維修工人，雖然酒店不便宜，但管理方面的失職真的讓人不寒而慄，並表示會勇敢維權：「我做不到息事寧人，做不到隨便原諒！」

河南女子稱一絲不掛被2次刷開酒店房門。（新聞晨報）

此前也有相關報道。（新聞晨報）

據報道，此前也多次發生過類似事件。今年8月，一家三口在入住江蘇揚州一家酒店後，凌晨4點被刷開房門。酒店稱是酒店的保安人員，不知道裏面有人。同樣在今年8月，某博主也拍片稱，在酒店時讓前台送來中藥精油，工作人員來時也是敲了一下門便刷卡進來了。

網民評論：

「這要是酒店員工半夜想進來幹壞事豈不是非常方便？」

「很離譜，上次在成都一個酒店，中午被刷卡+輸密碼，還好裏面鎖住了，沒打開門，我出去看也沒有人。」

「藉口吧，工作人員應該要事先了解是否有住客呀。」

「不要總是教老百姓怎麼防範，酒店做不到安全和私隱就不要開。」

「不處罰酒店就天天有唄，這都曝光多少回了。」

